Sahte içkiden ölenlerin sayısı 61'e yükseldi; çok sayıda kişi hastanede tedavi altında

Maliyeti düşürmek amacıyla yapılan ve etil alkol yerine metil alkol kullanılarak hazırlanan sahte içkilerin çok sayıda kişinin ölümüne neden olmasının ardından çok sayıda ilde operasyonlar yapıldı. Son 10 günde İstanbul, İzmir, Mersin, Aydın, Muğla, Kırıkkale, Trabzon, Tekirdağ, Zonguldak ve Kırklareli'nde metil alkol zehirlenmesi nedeniyle 58 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi hastanelerde tedavi altına alındı. Günün ilerleyen saatlerinde 3 tedavisi süren 3 kişinin daha hayatını kaybettiği bilgisi paylaşıldı. Sahte içkiden ölenlerin sayısı 61'e yükselmiş oldu.

Ölümlerle ilgili geniş çaplı soruşturma yürüten polis ve jandarma, başta ölüm olaylarının yaşandığı iller olmak üzere 23 ilde denetim ve operasyonlar gerçekleştirdi.

Operasyonlarda sahte içki üreten ve satan 296 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 78'i tutuklandı. Bazı şüpheliler, hakkında adli işlem başlatıldıktan sonra serbest bırakılırken, bazılarının ise kolluk kuvvetleri ve adliyedeki işlemleri sürüyor.

Eczane, samanlık ve evlere operasyon

Polis ve jandarma, halk sağlığını tehlikeye atan sahte içkiyle mücadele kapsamında her bilgiyi değerlendirerek ölümlerin önüne geçmek için çabalıyor. Emniyet güçleri içki imalathanelerinin yanı sıra eczane, samanlık ya da imalathaneye dönüştürülmüş evlere de baskınlar yaptı. Bu operasyonlar sonucunda binlerce litre sahte içki ve alkol, yeni zehirlenmelere neden olmadan ele geçirildi.

Ele geçirilen sahte içkinin miktarı artıyor

Yakalanan sahte içki ve etil alkol miktarı son 10 günde büyük miktarlara ulaştı. Polis ve jandarmanın 9 Ekim'den bu yana 23 ildeki operasyonlarında yaklaşık 39 bin 850 litre ve 2 bin 165 şişe sahte içki, 27 bin 225 litre ve 2 bin 850 şişe etil alkol ile 15 ton sahte içki yapımında kullanılan malzemeye el konuldu.