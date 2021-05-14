Son 1 yılda sadece İstanbul'da 92 eğitimci hayatını kaybetti

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün son dönemde hayatını kaybeden eğitimciler için yayımladığı taziye mesajlarında dikkat çekici bir artış söz konusu. Eğitim-İş Genel Özlük Hukuk Sekreteri Maksut Balmuk, İstanbul'da 2018-2019 eğitim öğretim yılında 17 olan vefat eden eğitimci sayısının, 24 Mart 2020-5 Mayıs 2021 tarihleri arasında 92’ye yükseldiğini açıkladı.

Cumhuriyet'ten Sefa Uyar'ın haberine göre Balmuk, İl Milli Eğitim'in paylaşımlarıyla pandemi öncesi ve pandemi döneminin kıyaslanabileceğine işaret etti.

Balmuk, verileri hem eğitim öğretim yıllarına hem de pandemi dönemine göre derledi. Buna göre;

İstanbul’da, 2018-2019 eğitim öğretim yılının başladığı 1 Eylül 2018 ile 5 Mayıs 2019 arasında 17,

2019-2020 eğitim öğretim yılının başladığı 1 Eylül 2019 ile 5 Mayıs 2020 arasında 16,

2020-2021 eğitim öğretim yılının başladığı 1 Eylül 2020 ile 5 Mayıs 2021 arasında 73,

Covid-19 salgınının başlangıcı odak alındığında ise 24 Mart 2020 ile 5 Mayıs 2021 arasında İstanbul’da 92 eğitimci yaşamını yitirdi.