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Sömestr tatilinde Şırnak, Hakkâri ve Van uçuşlarında yoğunluk

  İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA) SÖMESTR tatilini yurt içi ve yurt dışı tatil noktalarında geçirmek isteyen tatilcilerin tercihi yurt dışında Güney Amerika ve Amerika uçuşları olurken, iç hatlarda ise Antalya, İzmir ve Bodrum ile THY'nin öğretmen ve aske

22 Ocak 2018 16:07

 

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA) SÖMESTR tatilini yurt içi ve yurt dışı tatil noktalarında geçirmek isteyen tatilcilerin tercihi yurt dışında Güney Amerika ve Amerika uçuşları olurken, iç hatlarda ise Antalya, İzmir ve Bodrum ile THY\'nin öğretmen ve askerlere uyguladığı indirim nedeniyle de Şırnak, Van ve Hakkâri hatlarında oldu.

Milyonlarca öğrencinin karnelerini almasının ardından başlayan yarı yıl ile tatilini yurt içi ve yurt dışı tatil noktalarında geçirmek isteyen tatilciler nedeniyle Türk Hava Yolları’nın bazı iç ve dış hat uçuşlarında yolcu yoğunluğu yaşandı. Bu dönemde tatilciler dış hatlarda Güney Amerika uçuşlarında Bogota, Lima, Panama, Amerika Uçuşlarında New York, Şikago, Uzak doğu uçuşlarında ise Phuket, Bangkong’u, Avrupa uçuşlarında ise Lyon, Cenevre, Frankfurt, Hamburg ve Hanover’i tercih etti. THY\'nin dış hatlardaki yolcu yoğunluğu iç hatlara da yansıdı.  THY’nin öğretmen ve askerlere uyguladığı indirim nedeniyle Şırnak, Van ve Hakkari uçuşlarında yolcu yoğunluğu dikkat çekerken, tatilciler ayrıca Antalya, İzmir ve Bodrum\'u tercih etti. 

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