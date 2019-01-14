Sömestr tatilinde kuralları esnetin

İSTANBUL, (DHA)- Sömestr tatilinin her çocuk için verimli hale dönüştürebileceğini dile getiren Klinik Psikolog Dila Özçelik, ailelerin sömestrde okul zamanındaki kuralları esnek tutarak çocuklar için olumlu sonuçlar oluşturabilecek durumlara dönüştürme imkânlarının olduğunu söyledi.

Altınbaş Üniversitesi Çocuk Gelişimi Programı Başkanı Uzman Klinik Psikolog Dila Özçelik, sömestr tatiliyle birlikte uyku saatleri değişimi, oyun saatlerinin uzaması gibi birçok düzende belirli düzeyde esnemelerin çocukların gelişimi açısından olumlu etkilerinin olabileceğini vurguladı. Özçelik, \"Oyun saatlerinde çocuklara sunulabilecek yeni hobiler, spor ve sanat etkinlikleri çocuğun farklı alanları tanımasına ve kendi yeteneklerini geliştirmesine yardımcı olacaktır. Bununla birlikte, çocuklara onların ilgi alanlarına uygun ev dışı etkinlikler sunulabilir. Böylece ev dışında da aileyle birlikte kaliteli vakit geçirebilen çocuk, paylaşım ve iletişim açısından daha tatmin olabileceği bir noktaya gelecektir” ifadelerini kullandı.

\"ÖĞRETMENLERLE PLANLAMA YAPABİLİRSİNİZ\"

Çocukların akademik açıdan daha başarılı bir hale gelebilmesi için, çocuğun öğretmenleriyle birlikte planlama yapılabileceğini söyleyen Özçelik, “Öğretmenlerin gerekli ve uygun gördüğü alanlarda bireysel çalışmalar ve ev alıştırmaları çocuğun bir sonraki dönem için bilgisine daha çok güvenmesine destek olabilir. Aşırıya kaçmadan yapılacak bu planlama çocuk için benimsenen ve ulaşılan hedefler açısından da doyurucu olacaktır. Böylece çocuğun özgüveni de gelişecektir” diye konuştu.

TABLET-BİLGİSAYAR KULLANIMI NASIL SINIRLANMALI?

Tatilin problemlerinden biri olan aşırı tablet ve bilgisayar kullanımı konusunda ebeveynlere önerilerde bulunan Uzman Klinik Psikolog Dila Özçelik, bu konuda da birtakım esnemeler görülebileceğini ifade etti.

“Daha çok boş zamanı olan çocuk, bilgisayar ve tablet kullanımını artırmaya çalışabilir\" diyen Özçelik,\"Burada ailelerin dikkat etmesi gereken en önemli nokta, çocukların bilgisayar ve tabletle geçirdiği zamanı kısıtlamaları gerektiğidir. Her boş zamanını dijital gereçlerle geçirmesine müsaade etmektense, çocuğa kendi üretebileceği materyalleri vermek çocuk için çok daha olumlu olacaktır. Çocuğun genel farkındalığını yükseltebilmek ve genel becerilerini geliştirebilmek adına ona hazır kurulumlu cihazlar vermek yerine ilgi alanına yönelik hem bireysel hem de aile içinde yapılabilecek aktiviteler planlamak çocuğun genel yeteneği için çok daha faydalıdır” açıklamalarında bulundu.

“KARNE NOTLARINI KİŞİLİĞE MÂL ETMEKTEN KAÇININ”

Anne babaların çocuklarının karne notlarına karşı hassas davranmaları gerektiğini belirten Uzman Klinik Psikolog Dila Özçelik, “Yüksek notlarla dolu bir karne getiren çocuğa karşı gösterilen aşırı olumlu tutumların, çocuğun sorumluluk algısına zarar verebilme durumu gibi zayıf notları olan bir çocuğa da aynı biçimde uç nitelikte tepkilerin gösterilmemesi gerekir. Aileler çocuğun karnesindeki notları ‘işe yaramazsın, tembelsin’ gibi direkt olarak kişiliğine mal edecek söylemlerden kesinlikle kaçınmalılar” dedi. Altınbaş Üniversitesi Çocuk Gelişimi Programı Başkanı Uzman Klinik Psikolog Dila Özçelik, süreci göz ardı edip sonuca odaklanan velilerin çocukta suç arama, onu eleştirme ve cezalandırma yoluna gidebildiklerini, ancak bu tutumun çocuklarda değersizlik ve yetersizlik duygularını pekiştirmekten öteye geçmediğini vurguladı.

\"BAŞKASIYLA KIYASLANAN ÇOCUKLARDA YETERSİZLİK DUYGUSU BELİRİYOR\"

Karnesi zayıf gelen çocuklar için ebeveynlerin dikkat etmesi gereken bir diğer noktanın çocuğu başka çocuklarla kıyaslamamak olduğunu ifade eden Dila Özçelik, sözlerine şöyle devam etti:

“Başka çocuklarla kıyaslanan çocuklarda ilk beliren duygu ‘yetersizlik’ oluyor. Bu noktada ailelerini memnun edemediğini, onların hedeflerine ulaşamadığını düşünen çocuklarda ciddi bir özgüven eksikliği ve beraberinde agresyon, saldırganlık gibi durumlar gözükebiliyor. Bu durum çocuğun farkındalık kazanmasına değil, öğrenilmiş çaresizlik algısına sahip olmasına sebep oluyor. Çocuk ‘ne yaparsam yapayım olmayacak’ algısına kapılıyor, bu ise ilerleyen evrelerde çocuklarda ciddi bir kaygı durumunun oluşmasına sebep olabiliyor.”

Çocuğa ceza vermenin de ailelerin yapmaması gereken önemli noktalardan biri olduğuna işaret eden Uzman Klinik Psikolog Dila Özçelik, ebeveynlerin ceza vermek yerine çocukların başarısız olmasının sebeplerini araştırmak ve varsa sorunları bulup, çözmek için çocuğa yardımcı olmanın çok daha etkili olacağına dikkat çekti.