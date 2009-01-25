Sömestr tatili turizm şirketlerini güldürdü

Geç yağan kar ve kriz nedeniyle sıkıntılı olan turizm sektörü iki haftalık ‘sömestr tatili’yle nefes alıyor. ‘Sömestr tatili’ nedeniyle kayak merkezleri doldu. Ucuz yurt dışı turlara da ilgi var



Okulların ‘sömestr tatili’ne girmesiyle kayak merkezleri de beklediği canlılığa kavuştu. Başta Uludağ ve Kartalkaya gibi popüler kayak merkezleri olmak üzere Palandöken, Ilgaz gibi birçok bölgede oteller neredeyse tamamen doldu.



Turizm şirketleri de ‘şimdi tatil zamanı’ sloganıyla turizmdeki kriz durgunluğuna mola vermek için ‘sömestr’ı fırsat bilerek, bu döneme özel indirimlerle, çocuklara karne hediyesi olacak çeşitli paketler hazırladı.



Sömestr canlılığına rağmen geçen yılla bu dönemi karşılaştırdıklarında, günlük satışlarının kriz nedeniyle yaklaşık yüzde 20 oranında daha düşük seyrettiğini belirten Etstur Yurtiçi Turlar Müdürü Suat Özbek, “Hafta içine gelmesi ve karın geç yağmaya başlaması nedeniyle yılbaşı için çok bir iyi talep alamadık. Bu nedenle biz de sömestr dönemini bekledik” dedi. Yılbaşında yaşanan hayal kırıklığının ardından sömestr dönemine odaklandıklarını belirten Özbek, “Gerçekten de, 25 Ocak-8 Şubat tarihlerine denk gelen sömestr dönemi için yoğun bir ilgi oldu. Kayak merkezlerindeki otellerin büyük bölümü doldu” diye konuştu. Tüm kayak destinasyonlarında, sömestr için çok uygun fiyatlar ve avantajlı ödeme koşulları sunduklarını vurgulayan Özbek, başta Uludağ ve Kartalkaya olmak üzere Palandöken ve Kars’a da ilgi olduğunu ifade etti.



Setur İç Turizm Müdür Yardımcısı Serhat Günay da, bu sezon da en çok talep gören bölgenin çocuklar için daha sağlam bir altyapı sunan Uludağ olduğunu vurguladı. Sömestr tatiline girerken kayak merkezlerindeki otellere olan talebin neredeyse yüzde 100 arttığının altını çizen Günay, sözlerine şöyle devam etti:

“Bu kış, krizin etkisiyle geçen yıla oranla kayak turizminde yüzde 25’lik bir düşüş vardı. Bunda bir ay geç yağan karın da etkisi oldu. Ancak sömestr bu durgunluğa ilaç gibi geldi. Otellerin tamamı doldu. Biz de şirket olarak bu dönemde müşterilerimize otellerin fiyatlarını artırmasına rağmen yüzde 15 indirimli paketler sunduk.”



Bazı otellerin ‘sömestr’ için belirlediği gecelik fiyatları da şöyle:



Grand Yazıcı Uludağ: Uludağ’ın en çok ilgi gören otellerinden biri olan Grand Yazıcı’nın iki adet kayak lifti bulunuyor. 250 odalı otelin kişi başı gecelik fiyatı 187.5 liradan başlıyor.



Kervansaray Uludağ: Bölgede yer alan oteller arasında kayak odalarından direkt piste çıkma olanağı sunan tek otel olan Kervansaray’da 10 adet suit, 159 adet de oda bulunuyor. Otelin kişi başı gecelik fiyatı 180 TL’den başlıyor.



Alkoçlar Otel: Alkoçlar, tamamı kayak pistlerine bakan, kayağa çıkışın ve otele ulaşımın kolay olduğu bir aile oteli. Alkoçlar ana bina ve Alkoçlar Sport olarak iki bölümden oluşan tesisin Sport bölümünde yüzde 20 daha uygun fiyatla konaklamak mümkün. Otelin kişi başı gecelik fiyatı 170 liradan başlıyor.



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