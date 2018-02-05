Sömestr tatili bitti, ikinci dönemin ilk ders zili çaldı

İSTANBUL, (DHA)- SÖMESTR tatilinin bitmesiyle milyonlarca öğrenci bugün ders başı yaptı. 2018-2018 eğitim öğretim yılının ikinci döneminde İstanbul\'da 3 milyona yakın öğrenci okullarının yolunu tuttu. Öğrencilerin ikinci döneme daha kolay adapte olabilmeleri için tavsiyelerde bulunan Biltes Koleji Kurucusu Can Uysal, \"Özellikle uyku düzeni ve beslenme alışkanlıklarına dikkat etsinler\" dedi.

Tatil döneminde öğrencilerin uyku düzenlerinin değişmiş olabileceğini ve bunu eski düzene geri döndürmeleri gerektiğini belirten Uysal, \"Öğrencilerimizin sağlıklı beslenmesi de bizim için çok önemli. Biz okullarımızda bu konuya gerekli özeni gösteriyoruz. Ailelere de bunu daha iyi yansıtmamız gerekiyor. Bunun dışında bu yıl liseye geçişte bazı değişiklikler oldu. Sınava dahil olacak öğrencileri sakin kalmalı, heyecan yapmamalı. Çünkü müfredat zaten değişmedi, aynı konular üzerinden ilerleyeceğiz. Güzel bir ikinci dönemin bizi beklediğini düşünüyorum\" diye konuştu.

\"BOL BOL UYUYUP DİNLENDİK\"

Tatilin kendisi için iyi geçtiğini söyleyen beşinci sınıf öğrencilerinden Defne Taşdemir, \"Tatilin yarısını uyuyarak ve ödev yaparak geçirdim. Kalan zamanımda da oyun oynadım. Yeni dönem başladığı için heyecanlıyım, arkadaşlarıma kavuştuğum için de mutluyum\" dedi. Bir diğer beşinci sınıf öğrencisi Bilge Efe Özdemir ise tatilde bol bol dinlenip, uyuduğunu, boş vakitlerinde ise oyun oynadığını ifade etti.

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-Can Uysal\'ın açıklamaları

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