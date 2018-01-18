Sömestir tatilinde Kozaklı kaplıcaları dolacak

Sinan KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA)- NEVŞEHİR’in Kozaklı ilçesindeki kaplıcalarda, okulların yarıyıl tatiline girmesiyle birlikte doluluk oran yüzde 90\'a ulaştı.

Kozaklı ilçesindeki bir termal otelin müdürü Mustafa Çetinkaya, sömestir döneminde ilçedeki kaplıca otellerine yoğun ilgi oldugunu söyledi. Çetinkaya, \"Bu bir hafta önceden başladı. Sömestirin sonuna doğru yüzde yüz bir doluluk bekliyoruz, gelen rezervasyonlar, talepler çok. Adana, Mersin, Osmaniye, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş, Sivas, Tokat, Ankara gibi illerden yoğun talep var. Hatta ön ödemeyi yapmak istiyorlar, yer garantisini için rezervasyonsuz taleplerde oluyor. Kayıt yaptırmadan gelen birçok kişi açıkta kalacaktır. Rezervasyon yaptırmadan gelmesinler. Kozaklı\'da yatak kapasitesi 7 bin 500, nüfusu da 7 bin 500. Bu, nüfusu ikiye katlıyor. Her bütçeye uygun tesis var. Apart tesislerden lüks tesislere kadar mevcut tesisler var\" dedi.

Gelen misafirlerin bütün ihtiyaçlarını karşılayacak konforlu odaların olduğunu ifade eden Çetinkaya, \"Yarım pansiyon, Bay, bayan ayrı ayrı. Sauna, Türk hamamı, termal havuz soğuk havuz, aguapark, buhar odası. Sömestre döneminde çocuklar için animasyon gösterileri olacak\" diye konuştu.

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