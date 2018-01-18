T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Sömestir tatilinde Kozaklı kaplıcaları dolacak

Sinan KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA)- NEVŞEHİR’in Kozaklı ilçesindeki kaplıcalarda, okulların yarıyıl tatiline girmesiyle birlikte doluluk oran yüzde 90'a ulaştı

18 Ocak 2018 19:38

Sinan KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA)- NEVŞEHİR’in Kozaklı ilçesindeki kaplıcalarda, okulların yarıyıl tatiline girmesiyle birlikte doluluk oran yüzde 90\'a ulaştı.
Kozaklı ilçesindeki bir termal otelin müdürü Mustafa Çetinkaya, sömestir döneminde ilçedeki kaplıca otellerine yoğun ilgi oldugunu söyledi. Çetinkaya, \"Bu bir hafta önceden başladı. Sömestirin sonuna doğru yüzde yüz bir doluluk bekliyoruz, gelen rezervasyonlar, talepler çok. Adana, Mersin, Osmaniye, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş, Sivas, Tokat, Ankara gibi illerden yoğun talep var. Hatta ön ödemeyi yapmak istiyorlar, yer garantisini için rezervasyonsuz taleplerde oluyor. Kayıt yaptırmadan gelen birçok kişi açıkta kalacaktır. Rezervasyon yaptırmadan gelmesinler. Kozaklı\'da yatak kapasitesi 7 bin 500, nüfusu da 7 bin 500. Bu, nüfusu ikiye katlıyor. Her bütçeye uygun tesis var. Apart tesislerden lüks tesislere kadar mevcut tesisler var\" dedi.
Gelen misafirlerin bütün ihtiyaçlarını karşılayacak konforlu odaların olduğunu ifade eden Çetinkaya, \"Yarım pansiyon, Bay, bayan ayrı ayrı. Sauna, Türk hamamı, termal havuz soğuk havuz, aguapark, buhar odası. Sömestre döneminde çocuklar için animasyon gösterileri olacak\" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Sinan KORKMAZERNEVŞEHİR DHA NEVŞEHİRin KozaklıKozaklıSömestirinMersin Osmaniye Hatay Gaziantep Kahramanmaraş Sivas Tokat AnkaraHattaKayıtRezervasyonBuHerApartGelenBayTürkSömestreFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Gençlerin çoğunluğu ‘Bu siyasetçiler ve...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24