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Sömestir tatili, Uludağ'a yaradı

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- KIŞ turizminin en önemli merkezlerinden Uludağ'da, kar yağışı ve sömestir tatili nedeniyle oteller tamamen doldu

21 Ocak 2018 13:34

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- KIŞ turizminin en önemli merkezlerinden Uludağ\'da, kar yağışı ve sömestir tatili nedeniyle oteller tamamen doldu.
Kış turizminin gözde merkezlerinden Uludağ\'da, sömestir tatili nedeniyle yoğunluk görüldü. 2 gün önce yağan karın yüksekliği 1.5 metreye ulaştı. Sömestir tatilinin başlaması ile otellerdeki doluluk oranı yüzde 100\'e yükseldi. Birçok otelde boş oda kalmazken, sömestir tatilinin sonuna kadar yoğunluk devam edecek. Haftalardan bu yana kar yağmayan Uludağ\'da 2 gün önce kar yağması ile hem tatilcilerin hem de işletmecilerin yüzü güldü. Uludağ\'da pazartesi ve salı günü de kar yağışı bekleniyor.
OTELLER YÜZDE 100 DOLU
Uludağ\'daki doluluk oranı hakkında konuşan Ağaoğlu My Mountain Otel Müdürü Murat Pınarcı, şöyle dedi:
\"Kar yağışı ile birlikte doluluk da artmaya başladı. Sömestir tatiliyle birlikte doluluk oranımız şu anda yüzde 100\'e ulaştı. Tatil gayet güzel başladı. Geçen yıl da sömestir tatilini yoğun geçirdik. Sömestir tatili Uludağ için yoğun geçiyor. Arap misafirlerimiz de bu sene çok fazla. Bunun yanında çoğunlukla İstanbul, İzmir ve Ankara\'dan gelen misafirlerimizi ağırlıyoruz.\'\'

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