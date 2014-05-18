Soma'ya motorcuları da almadılar

Facianın üzerinden altı gün geçmesine rağmen Soma'da olağanüstü hal devam ediyor. Soma'dan Ankara'ya kadar tüm illerden gelen bine yakın motorcu Soma'ya alınmadı. Şehre griş için izin dahi aldıklarını söyleyen motorcuların izinleri kaymakamlık tarafından iptal edildi.



Altı gündür polis ablukası altında bulunan Soma'ya girşi çıkışlar hâlâ polis kontrolünde sürüyor. Soma dışından gelen ziyaretçiler ilçeye alınmazken, bugün de binden fazla motorcu ilçe girişinde durduruldu. İlçeye girişlerine izin verilmeyen motorcuların daha önce aldıkları izinlerde kaymaklık tarafından iptal edildi. Aralarında Soma'lı motorcuların da bulunduğu gruplar ilçeye giremedikleri çin Kırkağaç-Soma karayolu üzerinde bulunan Kırkağaç Çamlığı'nda lokma hayrı yaptı.

Türkiye genelinden gelen 40'a yakın grup üyelerinden Fatih Saka, "Kaymakamlıktan gerekli izinler alınmasına rağmen ilçeye alınmamamızdan dolayı üzüntü duyuyoruz. Somada yapmak istediğimiz etkinliği Kırkağaç Çamlığında yaparak buradan mezarlığa gideceğiz. Tüm Soma halkının başı sağolsun." Diye konuştu.