Soma'nın patronu Alp Gürkan ilk kez hakim karşısında

Soma'da 301 madencinin hayatını kaybettiği faciayla ilgili davada, madeni işleten Soma Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Alp Gürkan, olaydan 2,5 yıl sonra ilk kez hakim karşısına çıktı.

İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde yapılan duruşmada savunmasını yazılı olarak veren Gürkan, suçlamaları reddederek beraatini talep etti.

Gürkan, "Bu olayın normal bir maden kazası olduğu kanısında değilim. Bilirkişi raporlarını takip ediyorum. Bilirkişilerin yaptıkları sadece kurgudan ibaret" sözleriyle kendisine yargılanma yolu açan bilirkişi raporlarını eleştirdi.

Gürkan, yazılı ifadesini sunmasının ardından madende yaşamını yitirenlerin avukat ve ailelerinin sorularını yanıtladı.

Mahkeme heyeti ve iki tarafın avukatlarının sık sık usule ilişkin tartıştığı duruşma sırasında, aileler de hem Gürkan'a hem de sanık avukatlarına tepki gösterdi.

Yaklaşık 30 madenci yakınının Soma ve çevre ilçelerden gelerek takip ettiği duruşmada, Gürkan madencilik mevzuatının kendilerine yükledikleri bütün yükümlülükleri yerine getirdiğini savundu.

Madenci yakınlarının avukatlarının üretim zorlamasına ilişkin soruları üzerine ise Gürkan, "Maden işletmeleri için en önemli konulardan biri, bir yerde kurulurken kalifiye işçi bulunmasıdır. Zaman içinde kendiniz yetiştirirsiniz veya Türkiye'nin her yerinde ekipler vardır. Bunlar ekiplerin başında bulunurlar. Ama zorlamaları mümkün değildir. İşçi 8 saat çalışmak zorundadır. Tamamen makineyle çalışan bir işyerinde 'haydi, haydi' diyemezsiniz. Bu kaza olduğunda yüzde 80'i mekanize bir madendi. Dolayısıyla insanların görevleri bu makinaları işletmekten ibarettir" dedi.

Soma faciasından hemen sonra sağ kurtulan işçiler madende savcılık tarafından alınan ifadelerinde madende üretim zorlaması olduğunu ve bu nedenle bazı güvenlik tedbirleri alınmadan üretime devam edildiğini, ihmaller yaşandığını söylemişlerdi.

Madenci ailelerinin avukatlardan Can Atalay'ın, Gürkan'a işçilerin bir facia anında kaçması öngörülen, "kaçamak" adı verilen çıkışın Soma Kömür A.Ş'nin üretim sahası dışında olduğu konusundaki sorusuna ise, Gürkan, 'sonuçta bu tür bir facia anında oradan çıkış sağlanmasında sakınca olmadığını' söyleyerek yanıt verdi.

Avukat Atalay ise, bunun şirketin kendi sahası içinde etkili bir çıkış planı olmadığını ve bunun cezai sorumluluk yaratacağını ifade etti.

Bahsi geçen kaçamak, facia sırasında yaklaşık 250 madencinin öldüğü S panosu isimli üretim alanının sadece birkaç yüz metre ötesindeydi. Ancak bazı işçiler bu alanı bilmediği, bazı işçiler ise yoğun dumandan kurtulacakları umuduyla kaçamağa yönelmemişti. İşçiler bu üretim alanında hayatlarını kaybetti.

Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı daha önce ek soruşturmaya gerek olmadığı belirtilen Gürkan ve Soma Kömür İşletmeleri'nin dört yöneticisi hakkında taksirle ölüme sebebiyet vermek iddiasıyla dava açmıştı.

Her sanığın ifadesi ikamet ettiği şehirde alındığından Gürkan da İstanbul'da hakim karşısına çıktı. Birleştirme talebi olan davanın diğer duruşması 23 Ocak'ta Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.