Soma'nın patronu Alp Gürkan için ilk iddianame

Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı daha önce ek soruşturmaya gerek olmadığı belirtilen Soma Holding'in patronu Alp Gürkan ve Soma Kömür İşletmeleri'nin 4 yöneticisi hakkında taksirle ölüme sebebiyet vermek iddiasıyla dava açtı.

İddianamede, 2013 Aralık ayına kadar Soma Kömür A.Ş'nin yönetim kurulu başkanlığını yapan ve 301 işçinin yaşamını yitirdiği faciadan beş ay önce görevi oğlu Can Gürkan'a devreden Alp Gürkan'ın bilirkişi raporunda belirtilen sorumluluklarına yer verildi.

Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen bilirkişi raporunda Alp Gürkan açısından ihmaller değerlendirildiğinde, Gürkan'ın "gerekli teknik altyapı oluşturulmadan, yeterli yatırım yapılmadan ve iş güvenliği önlemleri alınmadan üretimi arttırdığı" tespitinde bulunulmuştu.

Gürkan aynı zamanda Soma faciasından sonra basın toplantısı düzenleyerek madenin yapısını ve aldıkları önlemleri anlatmış; kendisinin şirketin patronu olduğu söylemiş ancak sorumlu olmadığını ifade etmişti.

301 madencinin ölümüyle ilgili görülen dava ile birleştirilme talebiyle hazırlanan iddianamede ayrıca sanıkların mahkemeye zorla getirilmesi talebi dile getirildi.

Avukatlar Denizer Şanlı, Seçil Ege Değerli ve Sercan Aran ise, yeni iddianamede adı geçen yöneticilerin üst düzey konumları ve sorumlulukları nedeniyle tutuklanmalarını istedi.

Yeni iddianame ile hakkında taksirle adam öldürmek suçundan dava açılan diğer sanıklar ise şirketin üç yönetim kurulu üyesinden biri olan Mustafa Yiğit, Soma Kömür genel müdürü Haluk Evinç, Soma Kömür Genel Müdür Teknik Yardımcısı Hayri Kebapçılar, iş güvenliği uzmanı Murat Bodur.

Ağustos ayında bilirkişi raporuna göre her bir sanığın ihmallerinin belirtildiği iddianameye göre, sanıklar verdikleri ifadelerde üzerlerine atılı suçları kabul etmedi.

Mahkeme, sürmekte olan Soma davası ile birleştirme ihtimaline istinaden sanıkların duruşmaya zorla getirilmesini istedi.