-Somali'ye yardımlar 441 milyonu aştı ANKARA (A.A) - 06.09.2011 - Somali'ye yardım kampanyası hesaplarında bugün itibarıyla 441 milyon 100 bin TL toplandığı bildirildi. Başbakanlık Basın Merkezinin internet sitesindeki duyuruda, bugün saat 16.30 itibarıyla Somali'ye yardım kampanyası hesaplarında toplanan tutarın 441 milyon 100 bin TL olduğu belirtildi. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) hesaplarında 92 milyon TL, Diyanet İşleri Başkanlığı (Diyanet Vakfının topladığı 64 milyon TL dahil) 169 milyon TL, diğer kampanya hesaplarında ise 180 milyon 100 bin TL toplandığı kaydedildi. Ayrıca AFAD koordinasyonunda Somali'ye 9 uçak, 7 gemi ile 49 milyon TL tutarında ve yaklaşık 17 bin ton ağırlığında insani yardım malzemesi gönderildiği de belirtildi.