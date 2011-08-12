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Yaşam

Somali'ye yardım sürüyor ANKARA (A.A)

12 Ağustos 2011 21:08

-Somali'ye yardım sürüyor ANKARA (A.A) - 12.08.2011 - Somali ve açlık tehlikesi yaşayan diğer Afrika ülkeleri için düzenlenen yardım kampanyası hesaplarında toplanan tutarın 66 milyon 336 bin 289 liraya ulaştığı bildirildi. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan yazılı açıklamada, kampanya kapsamında bugün saat 17.00 itibarıyla Başbakanlık hesabında 19 milyon 232 bin 231 lira, Diyanet İşleri Başkanlığı hesabında da 47 milyon 104 bin 58 liralık yardım toplandığı belirtildi. Açıklamada, yardımların toplamının 66 milyon 336 bin 289 liraya ulaştığı kaydedildi.

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