-Somali'ye yardım 373 milyona ulaştı ANKARA (A.A) - 26.08.2011 - Somali Yardım Kampanyası kapsamında toplanan tutar, 373 milyon 391 bin liraya ulaştı. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, bugün saat 17.00 itibarıyla Başbakanlık AFAD tarafından 84 milyon lira, Diyanet İşleri Başkanlığınca 136 milyon 500 bin lira, diğer kampanyalar kapsamında da 152 milyon 891 bin lira toplandı. Yardımların toplam tutarı, 373 milyon 391 bin liraya ulaştı. Açıklamada, AFAD koordinasyonunda Somali'ye 8 uçak, 4 gemi ile 31 milyon lira tutarında ve yaklaşık 12 bin ton ağırlığında insani yardım malzemesi gönderildiği de kaydedildi.