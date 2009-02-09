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Politika

Somali'ye tezkere bugün TBMM'de

Türkiye Büyük Millet Meclisi, bu hafta Türk Askerinin, Somali karasularında görevlendirilmesine ilişkin tezkereyi müzakere edecek.

09 Şubat 2009 02:00

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), bu hafta Türk Askerinin, Somali karasularında görevlendirilmesine ilişkin tezkereyi müzakere edecek.

Meclis Genel Kurulu, bugün Türk Silahlı Kuvvetleri deniz unsurlarının, Aden Körfezi, Somali karasuları ve Arap Denizi'nde görevlendirilmesi için Hükümete 1 yıl süreyle yetki veren Başbakanlık Tezkeresini görüşecek.

Tezkere'ye göre Türk askeri, Somali topraklarında, korsanlara yönelik kara operasyonlarında bulunmayacak.

Görevi; silahlı soygun yaptığından şüphe duyulan tekneleri telsizle sorgulamak, bayrak devletinin rızası halinde bu gemilere çıkmak, gemi bayraksız ise uluslararası hukuk kuralları çerçevesinde müdahale etmekle sınırlı olacak.

Meclis Genel Kurulu'nda bu hafta, "Kadın-Erkek Eşitliği Komisyonu" kurulmasını içeren yasa teklifi de ele alınacak.

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