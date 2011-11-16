'Somali'ye Başbakan'la gitmesek bizi öldürürlerdi'

T24 - Ajda Pekkan “Somali’ye gitti ama Van’a gitmiyor” eleştirilerine yanıt verdi. Pekkan, "Somali'ye Başbakan Erdoğan'la gitmeseydik bizi öldürürlerdi" dedi.





Ayaydın & Miroglio Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Ayaydın’ın katılımıyla dün Ortaköy’deki Blackk’te düzenlenen basın toplantısında konuşan Pekkan, ilk koleksiyonun büyük beğeni topladığını belirtti. Van’daki depremde hayatını kaybedenlere ve DHA muhabirleri için özellikle gazetecilere baş sağlığı dileyen Pekkan, “Somali’ye gitti ama Van’a gitmiyor” eleştirilerinin hatırlatılması üzerine şöyle konuştu: “Somali ziyaretim neden bu kadar eleştiriliyor anlamıyorum. Somali’ye böyle bir anda deli gücüyle gittim. Eğer başbakanla gitmeseydim bizi orada öldürürlerdi. ‘Van olayı ve ne yapabiliriz?’ diye dostlarımla telefonlaştık. Şimdi o projeleri konuşuyoruz.”