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Politika

Somali'ye 100 bin SMS hedefi İSTANBUL (A.A)

13 Ağustos 2011 15:51

-Somali'ye 100 bin SMS hedefi İSTANBUL (A.A) - 13.08.2011 - AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, partinin kuruluşunun 10. yıl dönümü münasebetiyle yarın düzenleyeceği ''Vefa İftarları''nda, Somali'ye 100 bin yardım SMS'i gönderilmesini hedefliyor. Partinin İstanbul İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, 2001 yılından bugüne kadar AK Parti'ye hizmet etmiş, eski ve yeni tüm teşkilat mensuplarının ''Vefa İftarları''nda bir araya gelerek aynı anda iftarlarını açacakları belirtildi.  İftar programlarının, İstanbul'un 39 ilçesinde yaklaşık 100 bin teşkilat mensubu ve vatandaşların katılımlarıyla gerçekleştirileceği belirtilen açıklamada, AK Parti İstanbul İl Başkanı Aziz Babuşcu'nun ev sahipliğinde Bayrampaşa Stadyumu'nda yarın düzenlenecek iftarın onur konuğunun Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç olduğu ifade edildi.  Açıklamada, Babuşcu'nun iftar öncesi stadyumda bulunanlardan ve İstanbul'un 39 ilçesinde iftar için bir araya gelen 100 bini aşkın teşkilat mensubundan, Afrika'da açlıkla mücadele eden ve ölümün eşiğindeki milyonlar için aynı anda yardım SMS'i göndermelerini isteyeceği belirtildi.

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