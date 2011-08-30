-Somali'ye 1 uçak ve 1 gemi daha gönderildi ANKARA (A.A) - 30.08.2011 - Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Somali'ye insani yardım malzemesi taşıyan 1 uçak ve 1 gemi daha gönderildiğini bildirdi. AFAD'ın internet sitesinde yer alan açıklamada, Somali ve diğer Doğu Afrika ülkelerinde yaşanan açlık felaketi nedeniyle başlatılan insani yardım faaliyetleri kapsamında, Sağlık Bakanlığınca temin edilen 1 gezici sağlık aracı, 2 tam donanımlı mobil hastane ve 45 ton tıbbi malzemenin yanı sıra Kızılay tarafından temin edilen mutfak ekip ve ekipmanları, ekmek fırını malzemeleri, 217 ton gıda malzemesi, sondaj malzemesinin ekip ve ekipmanlarının Mersin Limanı'ndan kalkan gemiyle Somali'ye gönderildiği belirtildi. Ayrıca, AFAD koordinasyonunda Sağlık Bakanlığınca hazırlanan sahra hastanesi, hastane teçhizat ve donanımıyla yaklaşık 40 ton ilaç ve tıbbı malzemenin, Ankara'dan havalanan 1 kargo uçağıyla bölgeye ulaştırıldığı ifade edildi. Yapılan son yardımlarla AFAD koordinasyonunda Somali'ye 9 uçak ve 5 gemiyle 42 milyon lira tutarında ve yaklaşık 13 bin ton ağırlığında insani yardım malzemesi gönderildiği vurgulandı. Açıklamada, dost ve kardeş Somali halkına deniz ve havayoluyla insani yardım malzemeleri gönderme çalışmalarının devam edeceği kaydedildi.