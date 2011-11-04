-Somalili yetimlerin bayramlıkları Türkiye'den MOGADİŞU (A.A) - 04.11.2011 - Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), birçoğu ülkede 20 yıldır süren iç savaş yüzünden anne ve babalarını kaybeden Somalili öksüz ve yetimlere bayram sevinci yaşattı. Pembe, lacivert, kırmızı, siyah, kahverengi, yeşil, mor, bordo ve gri renklerde diktirilen bayramlık elbiseler ile ayakkabılarını ilk kez deneyen yetim kız çocukları, büyük mutluluk yaşadı. TDV Somali Temsilcisi İdris Keskin, yaptığı açıklamada, Hazreti Aişe Yetimhanesi'nde barınan 6-18 yaş grubu 200 kız öğrenciye bayram sevinci yaşatmak istediklerini söyledi. Ülkedeki giyim tarzına uygun olarak ve öğrencilerin istediği renklerde diktirdikleri elbiseler ile ayakkabıları bayram öncesi çocuklara dağıttıklarını belirten Keskin, 'Yetimhanenin tüm ihtiyaçlarını Diyanet İşleri Başkanlığı ve TDV olarak karşılıyoruz. Hem çocuklarımız hem de öğretmenleri verdiğimiz hizmetten dolayı çok memnunlar. Hepsi Türk halkına teşekkür ediyorlar, memnuniyetlerini dile getiriyorlar ve selam söylüyorlar'' dedi. Vakıf yetkilileri çocuklara şeker ve Türk bayrağı baskılı balon da hediye etti. Yetimhanede Kuran-ı Kerim eğitimi de alan öğrenciler hep birlikte çeşitli ilahiler seslendirdi. Bazı Türkçe kelimeleri de öğrenen çocuklar, AA kamerasına ''Merhaba Türkiye'' dedi.