-Somali'li öğrencilere kucak açılacak ANKARA (A.A) - 29.08.2011 - Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, çok sayıda Somalili öğrenciyi Türkiye'de yetiştirmeyi planladıklarını belirterek, ''Şu anda arkadaşlarımız orada bu seçimleri yapıyorlar'' dedi. Ramazan ayı boyunca ''Afrika'ya Her Evden Bir Fitre Bir İftar'' kampanyası yürüten Diyanet İşleri Başkanlığı, kara kıtaya yardımların Ramazan'dan sonra da sürmesi için ''Somali de Bayram Yapsın'' sloganıyla yeni bir kampanya sürdürüyor. Yeni kampanyanın duyurulmasından bir süre önce Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile Somali'ye giden Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, kara kıtanın acılı ülkesinin durumunu, yoksunlukları ve ihtiyaçları yerinde görme imkanı buldu. Görmez, Somali ziyaretinde kendisine eşlik eden eşi Hatice Kübra Görmez ile izlenimlerini anlattı. ''Somali'de söylenenlerden ve görünenlerden öte bir dünya var'' diyen Mehmet Görmez, Afrika'nın tarihinin başlı başına acılı olduğunu, Somali'nin de bu acılardan fazlasıyla nasibini aldığını söyledi. Günübirlik Somali ziyaretinin, yaklaşık 5 saat sürdüğünü anlatan Görmez, ''Zaman tüneline girip başka bir dünyada bir yıl yaşamış gibi olduk diyebilirim. İnsanların ve çocukların yüzündeki çile ve orada birkaç saat içerisinde birlikte yaşadığımız ızdırap... Gerçekten adeta bir yıl kalmış gibi olduk'' diye konuştu. Kara kıtaya gitmeden önce Ankara Kocatepe Camisi'nde verdiği bir hutbede ''Afrika'daki açlığın sebebi kuraklık değil, insanlığın aç gözlülüğü... Oradaki kuraklık su veya yağmur azlığından değil, yürek kuraklığından kaynaklanıyor'' ifadelerini kullandığını belirten Görmez, ''Somali'de ise bunu, görerek pekiştirmiş oldum'' dedi. Somalili çocuklarla konuşurken, onların yüzlerindeki acıyı ve tebessümü birlikte paylaşırken, iç dünyasında farklı şeyler yaşadığını ifade eden Görmez, insanlığın bir ferdi olarak, dünyadaki aç gözlülükten utandığını söyledi. Somali'de daha kalıcı işler yapılması gerektiğine işaret eden Görmez, Diyanet İşleri Başkanlığı olarak, insana yatırım yapmaya imkan verecek faaliyetler planladıklarını söyledi. Görmez, ilerleyen zamanlarda çok sayıda Somalili öğrenciyi getirerek Türkiye'de yetiştirmeyi hedeflediklerini dile getirerek, ''Şu anda arkadaşlarımız orada bu seçimleri yapıyorlar. Uzan vadede hem orada hem burada Somalili çocukların ve gençlerin eğitimlerine yönelik önemli projelerimiz olacak'' diye konuştu. -''Açlık, sefalet, silah ve cenaze var'' Türkiye'ye döndükten sonra bu ülkede olanlarla, olmayanları karşılaştırdığını anlatan Hatice Kübra Görmez, ''Yol yok, elektrik, su, yiyecek, içecek yok, barınacak dört duvar yok, en temel ihtiyaçlar yok, yok. Var olan şeyler ise açlık, sefalet, silahlar ve yaşayan cenazeler'' diye konuştu. En büyük acıyı Somalili kadınların, annelerin yaşadığını vurgulayan Hatice Görmez, kadınların iç savaş sebebiyle öldürülen eşlerinin, yakınlarının yasını tutamadan evlat acısıyla yüreklerinin dağlandığını söyledi. Hatice Görmez, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Bir anne olarak sahip olduğum, olduğumu zannettiğim ve evlatlarımın sahip olduğu şeyleri düşünüyorum. Bir de Somalili anneleri ve o kara boncuklarını. Bizler evlatlarımızın özel odalarından, markalı kıyafetlerinden, özel eğitimlerinden ve israf dolu harcamalarından fedakarlık düşünemezken, Somalili anne bir diğerini yaşatmak adına can parçasından birini, yüreğini yanında bırakarak, terk etmek zorunda kalıyorsa, onlar da anne bizler de anneysek, tek ve en büyük farkımız sadece farklı coğrafyalarda yaşamaksa, aynı zamanda bir de aynı dine, yaratıcıya iman ettiğimizi söylüyorsak bir yerlerde çok ciddi yanlışlarımız var diye düşünüyorum. Ve Rabbimize karşı bunun hesabını verememekten korkuyorum.''