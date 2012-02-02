-Somalili öğrenciler Türkiye'de ANKARA (A.A) - 02.02.2012 - Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı'nın (TDV) organizasyonuyla, çeşitli meslek liseleri, imam hatip liseleri ve ilahiyat fakültelerinde öğrenim görecek 440 Somalili'den bir grup Türkiye'ye geldi. Somalililer'i, Esenboğa Havalimanı'nda Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ ve Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez karşıladı. Somalili grubun gelişi nedeniyle TAV'ın işlettiği Esenboğa Havalimanı'nda tören düzenlendi. Törende ilk sözü Türkiye ve Somali bayraklarıyla dış hatlar terminalinden çıkış yapan öğrencilerden Meryem aldı. Meryem, bir rüyayı gerçekleştirdiklerini belirterek, kendileri için tarihi bir gün olduğunu söyledi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a da yardımlarından dolayı teşekkür eden Meryem, Türkiye'deki büyüklerini de anne ve babaları gibi gördüklerini dile getirdi. Erkek öğrencilerden Adem de Türkiye'de oldukları ve eğitim alacakları için çok mutlu olduklarını kaydetti. Daha sonra Türk öğrenciler Somalili arkadaşlarına çiçek verdi. Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ burada yaptığı konuşmada, ''Somali'den gelen kardeşlerimizi karşılamaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum'' dedi. ''Türkiye Cumhuriyeti devleti adına, 75 milyon Türk milleti adına, ülkenize, evinize hoşgeldiniz'' diyen Bozdağ, Somali'de bir dram yaşandığını, bu drama dünyanın gözünü kulağını kapattığını anlattı. Bozdağ, Başbakan Erdoğan'ın ailesi ve bakanlarla bu ülkeye ziyaretinin Somali'nin tarihini değiştirdiğini vurgulayarak, Somalililer'in bu ziyaretten sonra şanslarının değişeceğine inandıklarını kaydetti. Somali'de çok şeyin değişmeye başladığını belirten Bozdağ, önemli çalışmalar yaptıklarını dile getirdi. Bozdağ, Somali'de 5 ayrı yerde sağlık hizmeti sunulduğunu belirterek, 2 bin çadırlık bir kent oluştuğunu ve bütün ihtiyaçlarının Kızılay tarafından karşılandığını ifade etti. Günde 8 bin ekmek üretildiğini, Diyanet İşleri Başkanlığının bir yetimhanesi olduğunu, 3 sivil toplum kuruşulunun 3 yetimhane işlettiğini, içme suyu için sondajlar yapıldığını belirten Bozdağ, TOKİ'nin 250 yataklı bir hastane inşaatı başlattığını da kaydetti. Bozdağ, sivil toplum kuruluşları ve devlet eliyle yapılan hastane sayısının 4 olduğunu ve 550 yatak kazandırıldığını söyledi. Sağlık Meslek Yüksek Okulu ve Sağlık Meslek Lisesi yaptıklarını da anlatan Bozdağ, Somali'den öğrencilerin de Başbakan Erdoğan'ın talimatıyla Türkiye'ye getirildiğini dile getirdi. Bozdağ, toplamda Türkiye'ye gelecek Somalililer'den 400'ünün orta ve yüksek öğretim düzeyinde eğitim alacağını bildirdi. Bu öğrencilerin Türkiye ile Somali arasındaki kardeşliğin gelişmesine katkıda bulunacaklarını vurgulayan Bozdağ, öğrencilerin 6-8 ay süreyle Türkçe eğitim alacağını, daha sonra okullarına gönderileceklerini bildirdi. Bozdağ, Somalililer'in burada kendilerine sahip çıkılacağına inanmalarını istediğini kaydetti. Konuşmaların ardından misafir öğrencilere kaban dağıtıldı. Bekir Bozdağ ve Mehmet Görmez de bazı öğrencilere kabanlarını giymelerinde yardımcı oldu. Misafir öğrenciler daha sonra eğitim görecekleri İstanbul, Samsun, Kastamonu ve Konya'ya gönderildi. Bu arada, ilk grupta 100'ü kız, 240 kişinin geldiği, kalan 200 kişinin de yarın ve Pazar günü Türkiye'ye ulaşmasının beklendiği bildirildi.