Somalili korsanlardan kimyasallı tehdit

Somalili korsanların askeri mühimmat dolu gemiyi kaçırmasıyla Hint Okyanusu'nda büyük bir pazarlık yaşanmaya başladı. Geçen perşembe gecesi kaçırılan Fania adlı geminin üzerinde ABD helikopterleri devriye gezerken, Rus gemisi müdahaleye hazırlanıyor.



Tüm bu hareketliliğin nedeni ise geminin taşıdığı ve hâlâ içeriği tam olarak açıklanmayan "askeri malzeme." Gemide kimyasal silahlar bulunduğu ve operasyonun büyük bir risk taşıdığı da belirtiliyor. Ukrayna'dan yola çıkan ve Kenya ordusuna askeri destek götürmesi planlanan şilepte; ağır silahlar, her biri 36 ton olan 33 adet T-72 tipi savaş tankı, roketatarlar ve mühimmat taşındığı belirtiliyor. Ukrayna Savunma Bakanı Yuri Yekhanurov, silahları ve tankları kendilerinin Kenya hükümetine sattıklarını doğruladı.



Kenyalı denizcilik uzmanı Andreaw Mwangura ise gemide tehlikeli kimyasal maddelerin de bulunabileceğini öne sürdü. Reuters ajansına konuşan Mwangura, ABD'ye ait bir savaş gemisinin, kaçırılan gemiye çok yakın olduğunu belirtirken operasyon olmayabileceğini söyledi. Kenyalı yetkili, "ABD saldıramaz çünkü, büyük olasılıkla gemide kimyasal maddeler olduğunu sanıyoruz" dedi. ABD'ye ait bir helikopterin sürekli geminin üzerinde kontrol uçuşu yaptığını da kaydeden Mwangura, "10 küçük tekneyle gemiye yaklaşmaya çalıştılar. Ancak, helikopter siren çalınca vazgeçtiler" şeklinde konuştu. ABD Savunma Bakanlığı sözcüsü ise "Her türlü olasılığı göz önünde bulunduruyoruz" dedi. Sözcü, korsanların gemideki mühimmatı karaya çıkarmalarına izin vermeyeceklerini kaydetti.



'Sonuna kadar savaşacağız'



17 yıldır iç savaş halindeki Somali'de etkin bir hükümetin olmaması korsanların istediği gibi davranmasını sağlıyor. Uluslararası güçler ise bu silahların, El Kaide'yi de desteklediği belirtilen köktendinci militanların eline geçmesinden korkuyor. Bu nedenle, ABD'ye ait USS Howard ile Rusya'ya ait Nustraşimi adlı savaş gemileri bölgeye gönderildi. ABD donanma sözcüsü "Gemide taşınanlar konusunda kaygılıyız. Yanlış ellere geçmesini istemiyoruz.. Eğer korsanların silahları indirmeye başladıklarını görürsek ne yapacağımıza karar vereceğiz" açıklaması yaptı.



Ukrayna, İngiltere ve Somali'nin de istihbarat çalışmalarına katıldığı bildirildi. Korsanlar ise dün üçüncü bir yabancı gemi daha gördüklerini öne sürdü. Ancak, hangi ülkeden olduğu belirtilmedi. Telsiz telefonla ajanslara bir açıklama yapan korsanların sözcüsü Sugule Ali, sonuna kadar savaşacaklarını söyledi. Tek isteklerinin önceki gün 30'dan 20 milyon dolara düşürdükleri fidye olduğunu belirten Ali, "Bu parayı hem geminin hem de mürettebatın güvenliği için istiyoruz. Burada istediğimiz kadar kalacak gıdamız var. Hepimiz güçlü ve sağlıklıyız. Bizi istedikleri gibi ele geçiremeyecekler. Eğer saldırı düzenlenirse hepimiz ölene kadar karşılık veririz" şeklinde konuştu.

