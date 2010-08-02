-SOMALİLİ KORSANLAR PANAMA BANDIRALI YÜK GEMİSİNİ KAÇIRDI MOGADİŞU (A.A) - 02.08.2010 - Somalili korsanlar, 23 kişilik mürettebatı bulunan Panama bandıralı yük gemisini kaçırdı. Avrupa Birliği donanma gücünden yapılan açıklamada, korsanların, çimento taşıyan 17 bin 300 tonluk MV Süveyş gemisine ateş açtığı belirtildi. Mürettebattakilerin Mısır, Pakistan, Sri Lanka ve Hindistanlı olduğu kaydedildi. Merkezi Londra'da bulunan Uluslararası Denizcilik Bürosunun rakamlarına göre, bu yılın başından haziran ayına kadar tüm dünyada 196 korsanlık vakası oldu.