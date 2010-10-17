-SOMALİLİ KORSANLAR GÜNEY KORE GEMİSİNİ KAÇIRDI SEUL (A.A) - 17.10.2010 - Somalili korsanların, Kenya açıklarında Güney Kore'ye ait bir gemiyi kaçırdığı bildirildi. Güney Kore'nin YTN televizyonu, Dışişleri Bakanlığı'na yakın kaynaklara dayanarak 2 Güney Koreli, 2 Çinli, 39 Kenyalı mürettebatın bulunduğu 241 tonluk geminin Hint Okyanusu'nda Kenya'nın Lamu adası yakınında, 9 Ekimde saldırıya uğradığını duyurdu. Geminin ve mürettebatın Somali'nin kuzeyindeki bir limana götürüldüğü belirtildi. Kaçırma eylemini Güney Kore Dışişleri Bakanlığı henüz doğrulamadı.