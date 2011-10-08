-Somalili 165 üniversite öğrencisi Türkiye'de İSTANBUL (A.A) - 07.10.2011 - Somali'ye yönelik başlatılan eğitim kampanyası kapsamında Türkiye'deki vakıf üniversitelerinde 2011-2012 eğitim yılından itibaren burslu olarak eğitim görecek 235 Somalili öğrenciden 165'i, THY'ye ait özel uçakla İstanbul'a geldi. Mogadişu'dan gelen öğrencileri Atatürk Havalimanı'nda, İstanbul Vali Yardımcısı Ahmet Aydın, Süzer Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mustafa Süzer, Vakıf Üniversiteleri Birliği Başkanı Rifat Sarıcaoğlu ve Kimse Yok Mu Derneği yöneticileri karşıladı. Atatürk Havalimanı'nda öğrencilerle birlikte düzenlenen basın toplantısında konuşan Mustafa Süzer, geçtiğimiz günlerde Somali'de yaşanan bombalı saldırıdan dolayı öğrencilere ''geçmiş olsun'' dileğinde bulunarak, burada olması beklenen bazı öğrencilerin bu saldırıda hayatlarını kaybettiklerini söyledi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın ''Somali ile ilgili her türlü yardımı ve desteği verin'' talimatından sonra Türk milleti olarak bu konuda her türlü katkıyı yapmak için harekete geçtiklerini belirten Süzer, ''Sizlerin burada olması, Türkiye ile Somali halkı arasındaki bir dostluk ve kardeşlik bağının başlangıcını oluşturuyor. Sizlerin ileride Somali'ye dönüp kendi ülkenizde veya başka ülkelerde çok iyi pozisyonlara gelip çok yararlı işler yapacağınıza inanıyoruz'' diye konuştu. Rifat Sarıcaoğlu da bombalı saldırıda hayatını kaybeden öğrencilerin yakınlarına baş sağlığı dileyerek, ''Bundan sonra biz üniversiteler olarak bu öğrencileri artık kendi çocuğumuz gibi görüyoruz. Umuyoruz ki bundan 4-5 sene sonra ülkelerine hizmet edecekler. En önemli şey, bizler onlara nasıl yardım elini uzattıysak, onlar da zamanı gelince kendi halklarına ve çevrelerine, dünyada eğitime katkıda bulunacaklar'' dedi. Vakıf Üniversiteleri Birliği, Kimse Yok Mu Derneği ve Süzer Vakfı koordinatörlüğünde sunulan burs olanaklarıyla bundan sonraki üniversite eğitimlerini Türkiye'deki vakıf üniversitelerinde sürdürecek olan Somalili öğrencilerin eğitim ve yaşam masrafları da karşılanacak. Burs almaya hak kazanan diğer Somalili öğrencilerin de önümüzdeki günlerde Türkiye'ye getirileceği bildirildi. Eğitim kampanyasına destek veren vakıf üniversiteleri şunlar: Acıbadem Üniversitesi, Atılım Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi, Beykent Üniversitesi, Bezm-i Alem Üniversitesi, Çankaya Üniversitesi, Doğuş Üniversitesi, Fatih Üniversitesi, Haliç Üniversitesi, İstanbul Arel Üniversitesi, İstanbul Aydın Üniversitesi, İstanbul Bilgi Üniversitesi, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi, İstanbul Kültür Üniversitesi, İstanbul Ticaret Üniversitesi, İzmir Üniversitesi, Maltepe Üniversitesi, Okan Üniversitesi, Özyeğin Üniversitesi ve Yeditepe Üniversitesi.'