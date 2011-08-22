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Yaşam

Somalili 10 öğrenciye tam burs ANKARA (A.A)

22 Ağustos 2011 20:41

-Somalili 10 öğrenciye tam burs ANKARA (A.A) - 22.08.2011 - Çankaya Üniversitesi 2011-2012 akademik yılında, Somalili 10 öğrenciye tam burs verecek. Çankaya Üniversitesi'nden yapılan yazılı açıklamada, üniversitelerinin Somalili öğrenciler için burs vermeyi kararlaştırdığı belirtildi.  Açıklamada, şu ifadelere de yer verildi: ''Dost ve kardeş ülke Somali'nin yaşadığı ve yüzyılın felaketi olarak da adlandırılan açlık ve kuraklık nedeniyle Çankaya Üniversitesi Mütevelli Heyeti, almış olduğu karar doğrultusunda 2011-2012 akademik yılında Somali'den gelecek 10 öğrenciye tam burs verecektir. Öğrencilere verilecek bu özel burs, okul ücretinin yanı sıra yemek ve ulaşım bedelini de kapsayacaktır.''

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