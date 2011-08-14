Somaliler neden balık yemez?

T24 - Hürriyet gazetesi yazarı Cengiz Semercioğlu, Somali'de yaşanan kıtlığı ele aldığı yazısında, "'2 bin 680 kilometre kıyı şeridi olan bir ülkede nasıl bu boyutta açlık olur' diye sordu. Semercioğlu, sorduğu soruya kendisi cevap vererek, "Somali’de bazı mezheplerde balık yemek günah! Balık dışındaki midye, karides gibi deniz ürünlerine zaten ellerini sürmüyorlar" dedi.



Cengiz Semercioğlu'nun "Somalilier neden balık yemez" başlığıyla yayımlanan (14 Ağsutos 2011) yazısı şöyle:



Somalili neden balık yemez?

Onlarca haber kanalı var, ekranda horoz dövüşü yaptırmaktan haberciliği unuttular...

Mesela Somali hakkında ne bilgi veriyor haberciler bize?

Bugüne kadar bir ekibini Somali’ye gönderen haber kanalı var mı?

Somali’de ne olduğunu derli toplu anlatan bir Allah’ın kulu çıktı mı?

Yok... Yok...

Haber kanalı sayısı çok ama habercilik yapan kanal yok ülkede.

Stüdyoda sesi çok çıkan iki kişiyi karşı karşıya getirip saatlerce kavga ettirmek kolay çünkü...

Somali’ye gidip, ne olup bittiğine yerinde bakıp, seyirciye anlatmak zor...

İlkini yapmak, konukların önüne birer bardak su koymaya bakar...

İkincisi emek ister, para ister...

Somali’de açlık var, çocuklar ölüyor... Tamam...

El Kaide destekli El Şebab örgütü uluslararası yardımları engelliyor... Peki...

İyi de neden?

Bu sorunun yanıtı Türk medyasında yok.

Anlatılan bütün bilgiler yüzeysel, yıllardır süren açlığa derinlemesine bakan birileri çıkmıyor.

Mesela, “2 bin 680 kilometre kıyı şeridi olan bir ülkede nasıl bu boyutta açlık olur” sorusunun yanıtını merak eden bile yok.

Ülkenin kuzeyi Aden Körfezi, doğusu Hint Okyanusu...

Türkiye’nin 3’te 1’i kadar sahili var Somali’nin.

Denizi ton balığı kaynıyor ama açlıktan çocuklar ölüyor.

Neden gidip balık tutmaz bu insanlar?

Birincisi, sahil şeridinde yeterli sayıda doğal limanları yok.

İkincisi ve daha önemlisi, Somali’de bazı mezheplerde balık yemek günah!

Balık dışındaki midye, karides gibi deniz ürünlerine zaten ellerini sürmüyorlar.

O kadar ki, şöyle bir söz bile vardır Somalili göçmenler arasında; “Balık kokan ağzınla benimle konuşma!”

Alay etmek, karşısındakini aşağılamak için kullanılır.

Bunları bize anlatan bir haber kanalı var mı?

Bir ülkenin hiç de kısa sayılmayacak kadar deniz kıyısına sahip olup açlık çekmesi tezatını bile merak etmiyorlar.

Bununla bile ilgilenmeyen haberciler Somali’de 1991’den bu yana hükümet kurulamamasıyla...

Ülkenin kuzeyinde Somaliland diye özerk bölge olduğuyla...

Ülkedeki savaş ağalarıyla...

Neden ilgilensinler ki?



