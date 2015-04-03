Somali’den Kenya’ya işbirliği çağrısı



Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, Kenya'da Eş Şebab milisleri tarafından bir üniversiteye düzenlenen saldırıyı ‘barbarca' diye nitelerken, iki ülkenin güvenlik konusunda işbirliği yapması gerektiğini belirtti.

Kurbanların yakınlarına taziye dileklerini ileten Mahmud, Garissa Üniversitesi'ne düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden “masum öğrenciler” için üzgün olduğunu belirttikten sonra, bu cinayetlerin “terörle mücadele konusunda iki ülke arasında işbirliğinin gerekliliğini” ortaya koyduğunu söyledi.

Garissa Üniversitesi'ne düzenlenen saldırıyı Somali'de etkin durumda olan radikal İslamcı Eş Şebab örgütü üstlenmişti. El Kaide bağlantılı örgütün saldırıyı düzenleyen dört üyesi, 147 öğrencinin hayatına son verdikten sonra intihar etmişti.

Görgü tanıklarının “Daily Nation” gazetesindeki ifadelerine göre, saldırganlar rehin aldıkları öğrencileri Kuran'dan sureler okumaya zorladı. İslam'la ilgili sorulara doğru yanıt veremeyen Hristiyan öğrencilerin öldürüldüğü bildiriliyor.