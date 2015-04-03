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Dünya
Deutsche Welle

Somali’den Kenya’ya işbirliği çağrısı

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, Kenya’da 147 öğrencinin hayatını kaybettiği üniversite saldırısından sonra işbirliği çağrısı yaptı.

03 Nisan 2015 14:37


Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, Kenya'da Eş Şebab milisleri tarafından bir üniversiteye düzenlenen saldırıyı ‘barbarca' diye nitelerken, iki ülkenin güvenlik konusunda işbirliği yapması gerektiğini belirtti.

Kurbanların yakınlarına taziye dileklerini ileten Mahmud, Garissa Üniversitesi'ne düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden “masum öğrenciler” için üzgün olduğunu belirttikten sonra, bu cinayetlerin “terörle mücadele konusunda iki ülke arasında işbirliğinin gerekliliğini” ortaya koyduğunu söyledi.

Garissa Üniversitesi'ne düzenlenen saldırıyı Somali'de etkin durumda olan radikal İslamcı Eş Şebab örgütü üstlenmişti. El Kaide bağlantılı örgütün saldırıyı düzenleyen dört üyesi, 147 öğrencinin hayatına son verdikten sonra intihar etmişti.

Görgü tanıklarının “Daily Nation” gazetesindeki ifadelerine göre, saldırganlar rehin aldıkları öğrencileri Kuran'dan sureler okumaya zorladı. İslam'la ilgili sorulara doğru yanıt veremeyen Hristiyan öğrencilerin öldürüldüğü bildiriliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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