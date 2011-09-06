-Somali'deki çıkmaza karşı "yol haritası" MOGADİŞU (A.A) - 06.09.2011 - Somali'deki siyasi çıkmaza son vermek amacıyla "bir yol haritası" kabul edildi. Somali Devlet Başkanı Şerif Şeyh Ahmed, Somalili yetkililerin başkent Mogadişu'da, siyasi belirsizliğe son vermek ve 20 yıldır iç savaşın pençesindeki ülkeyi 7 yılda bu durumdan kurtaramayan geçiş hükümetinin akıbetini belirlemek üzere yol haritasının kabul edildiğini belirtti. Ahmed, Somali halkının "çok sıkıntı çektiğini" belirterek, bu "yol haritasını" uygulamak istediklerini söyledi. "Yol haritasının" geçiş hükümeti ile özerk Puntlard bölgesi, yarı özerk Galmudug bölgesi temsilcileri ve hükümet yanlısı Ehli Sünnet vel Cemaat milisleri arasında önceki günden bu yana devam eden görüşmelerden sonra imzalandığı belirtildi. "Yol haritasına", Arap Birliği, Afrika Birliği, Hükümetlerarası Kalkınma İdaresi ile BM temsilcilerinin de imza attığı kaydedildi. Diktatör Muhammed Siad Barre'nin 1991'de iktidardan düşürülmesinden sonra kabileler arası iç savaşa sürüklenen Somali'de, ülkeyi siyasi belirsizlikten kurtarmaya yönelik onlarca girişim başarısız oldu.