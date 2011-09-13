-Somali'de üniversiteler eğitim hayatına başladı MOGADİŞU (A.A) - 13.09.2011 - Açlık ve kuraklığın yaşandığı Somali'de üniversiteler eğitim hayatına başladı. Erkek ve kızların aynı sınıfta olmalarına rağmen ayrı ayrı oturdukları üniversitelerde, sınıfların yanı sıra dışarıda da eğitim yapılıyor. Üniversitelilerin sabah saatlerinde başlayan eğitimi, havanın sıcak olması nedeniyle öğle vakitlerinde sona eriyor. Öğrenciler, hafta sonu tatillerini ise perşembe ve cuma günleri yapıyor. Öğretmen sıkıntısının yaşandığı, eğitim araç ve gereçlerinin eksik olduğu üniversitelerde eğitim 4 yıl sürüyor. Mogadişu'da bulunan Horseed İnternational Üniversitesinde hemşirelik, bilgisayar, iktisat ve sekreterlik eğitimi veriliyor. 460 öğrencinin bulunduğu üniversitede 200 öğrenci burslu okuyor. Üniversitede Hemşirelik bölümü okuyanlardan aylık 25, diğer bölümleri okuyanlardan ise aylık 20 dolar harç parası alınıyor. 30 öğretmenin bulunduğu üniversitede, burslu okuyan öğrencilerin paraları hayır kurumları tarafından karşılanıyor. Derslerin İngilizce olarak anlatıldığı üniversitede, öğrenciler, fotokopiyle çoğaltılmış kitapları kullanıyor.