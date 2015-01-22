Somali'de Türk heyetini hedef alan saldırıyı Eşşebab üstlendi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yarınki Somali ziyareti öncesi, Mogadişu'daki Türk heyetini hedef alan bombalı saldırı akıllara Türkiye’nin Somali’ye desteğinden rahatsız olan El Kaide bağlantılı Eşşebab örgütünü getirdi. Bu yöndeki şüpheler kısa süre sonra doğrulandı ve Eşşebab saldırıyı üstlendi.

Eşşebab örgütü Türkiye’yi hedef alan açıklamaları, THY güvenlik şefine düzenlediği suikast ve Türk Konsolosluğu'na yapılan saldırılarla biliniyor.

Örgüt 2013 yılında başkent Mogadişu’da Türk Büyükelçiliği’nin ek binası önünde düzenlediği intihar saldırısıyla gündeme gelmişti.

Türk Büyükelçiliği çalışanlarının kaldığı ek bina önüne araçla gelen üç saldırgandan ikisi çıkan çatışmada öldürülmüş, diğerinin üzerindeki bombayı patlatması sonucu saldırgan ve bir özel harekat polisi şehit olmuştu.

Yine Mogadişu'da geçen sene Mayıs ayında Türk Hava Yolları’na (THY) güvenlik hizmeti veren bir firmanın Güvenlik Şefi Sadettin Doğan'a silahlı saldırıda bulunmuştu.

Meşru hedef Türkiye

Eşşebab örgütü sözcüsü, geçtiğimiz yıl El Cezire’ye yaptığı açıklamada, “Müslüman halkın en büyük düşmanı NATO ve onun parçası olan Türkiye” demiş, Türkiye’nin Meşru hedefler arasında olduğunu belirtmişti.