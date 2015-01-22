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Dünya
Deutsche Welle

Somali'de Türk heyetine saldırı

Somali’de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyareti öncesinde Türk heyetinin kaldığı otele bombalı saldırı düzenlendi.

22 Ocak 2015 17:06


Somali'nin başkenti Mogadişu'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Somali'yi ziyareti öncesinde diplomatlar ve güvenlik görevlilerinden oluşan heyetin kaldığı otele bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi.

Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçiliği kaynakları, saldırıda Türk heyetinden ölen ya da yaralanan olmadığını belirtti.

Görgü tanıkları, başkent Mogadişu'da Somali Parlamentosu'nun karşısında bulunan Atfeya Otel'e yönelik saldırının ardından parlamento binasını koruyan Afrika Birliği askerlerinin ateş açtığını ifade etti.

Somalili yetkililer olayın araştırıldığını, saldırının Türk heyetini hedef alıp almadığının henüz belli olmadığını belirtti.

Olayla ilgili soruşturma sürerken, Afrika Birliği askerlerinin otel çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldığı bildirildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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