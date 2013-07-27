Somali'de Türk Büyükelçiliği'nin ek binasına saldırı düzenlendi

Somali'de Türk Büyükelçiliği'ne düzenlenen intihar saldırısında 1 özel harekat polisi şehit oldu. Edinilen bilgiye göre 3 intihar bombacısı, başkent Mogadişu'daki Türk Büyükelçiliği'nin ek binasına girmeye çalıştı.

2 saldırgan elçilikte görevli özel harekat polisleri tarafından ateş açılarak etkisiz hale getirildi.

Saldırganlardan birinin vurulmasına rağmen, bombalı düzeneği patlatması sonucu 1 özel harekat polisi şehit oldu, biri ağır 3 polis de yaralandı.

Saldırıyı El Kaide bağlantılı El Şebab üstlendi. El şebab militanları geçmişte de benzer saldırılar düzenlemişti. Son olarak bu ay ortasında da sekiz sivil, El Şebab saldırısında ölmüştü.

Ülkede daha önce sivilleri hedef alan saldırıların sorumluluğunu El Kaide bağlantılı El Şabaab örgütü üstlenmişti.

Ambulans uçaklar Kenya'dan alacak

Öte yandan, Dışişleri kaynaklarından alınan bilgiye göre, yaralı polislerin Ankara’ya getirilmesi için ambulans uçakların görevlendirildiği ve uçakların, bu akşam Kenya'nın başkenti Nairobi'ye ineceği belirtildi. Yaralıların sabah saatlerinde Ankara’da olacağı ve Yüksek İhtisas Hastanesi’nde tedavi altına alınacağı ifade edildi.