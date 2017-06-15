Somali'de terör: En az 18 ölü

Somali'nin başkenti Mogadişu'daki iki restorana yapılan bombalı saldırıda en az 18 kişi öldü, 30 kişi de yaralandı. İntihar bombacısının aynı zamanda restoran olarak da kullanılan bir otel girişinde taşıtını havaya uçurduğu açıklandı. Patlamadan otelin hemen yanındaki başka bir lokantada oturanların da etkilendiği belirtildi. Saldırının sorumluluğunu terör örgütü Eş Şebab üstlendi. El Andalus adlı radyo kanalıyla mesaj yayınlanan örgüt, saldırıda, ‘İslam'a mugayir işlerin yapıldığı' gece kulüplerinin hedef alındığını duyurdu.

Saldırganlardan en az ikisinin polis tarafından öldürüldüğü açıklandı. Teröristlerin iki işletmeye de aynı anda saldırıp içerdekileri rehin almış olabilecekleri belirtildi. Bir polis Alman haber ajansı dpa'ya yaptığı açıklama, teröristlerin elektriği kesmiş olmalarından dolayı rehineleri kurtarmakta zorlandıklarını söyledi. Aralarında Kenya ve Etiyopya vatandaşlarının da bulundukları, komşu işletmedeki rehinelerden bazılarının kurtarıldığı öğrenildi.

Radikal İslamcı Eş-Şebab örgütü din devleti kurabilmek için yıllardır Somali'de hakimiyeti ele geçirmeye çalışıyor. Örgüt sürekli olarak ülkede terör saldırıları düzenliyor. Terörle mücadele şimdiye kadar binlerce Somalilinin hayatına mal oldu. Afrrika Birliği Teşkilatı hükümet kuvvetlerini teröristlerle mücadelesinde desteklemek amacıyla Somali'ye 20 bin asker göndermişti.

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DW, dpa/AG, BÖ