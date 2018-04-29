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BBC Türkçe

Somali'de restorana intihar saldırısı: 11 ölü

Somali'de bir restorana bomba yüklü araçla gerçekleştirilen intihar saldırısı sonucu en az 11 kişinin yaşamını yitirdiği açıklandı. Yetkililer, saldırganların binada rehin aldığı kişileri kurtarmak için operasyon başlatıldığını söyledi.

29 Nisan 2018 20:30

Somali'de bir restorana bomba yüklü araçla gerçekleştirilen intihar saldırısı sonucu en az 11 kişinin yaşamını yitirdiği açıklandı.

Somali'nin başkenti Mogadişu'da gençler ve yurtdışından ülkeye gelen Somalililer arasında popüler olan Pizza House adlı restoranı hedef alan saldırı sırasında silah sesleri de duyuldu.

Saldırganların binada rehine de aldığı belirtiliyor.

Saldırıyı İslamcı Eş Şebab örgütü üstlendi.

Görgü tanıkları, emniyet güçlerinin bölgeyi kordon altına aldığını aktarırken Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan güvenlik yetkilisi Abubakar Mohamed rehineleri kurtarmak için operasyonun sürdüğünü belirtti.

El Kaide ile ilişkisi olan Eş Şebab, son dönemde hükümetin elindeki bölgelere art arda saldırılar düzenliyor.

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