Somali'de meclis binası yakınındaki otele saldırılar

Somali'nin başkenti Mogadişu'da, milletvekillerinin de kaldığı düşünülen bir otele bombalı araçla ve silahlı saldırılar düzenlendi.

AFP haber ajansı, Mogadişu'da bulunan meclis binası yakınlarındaki Dayah oteline yapılan saldırılarda "en az 7 kişinin" öldürüldüğünü bildirdi.

Polis kaynaklarına dayandırılan Reuters'ın haberinde, "güvenlik güçleri ve sivillerin de aralarında olduğu en az 13 kişinin öldürüldüğü, 10 kişinin de yaralandığı" belirtildi.

Bomba yüklü bir aracın otelin girişinde intihar saldırganı tarafından patlatılmasının ardından, silahlı saldırganlar otele girerek güvenlik görevlilerine ateş açtı.

Saldırıyı El-Kaide'ye bağlı Eş Şebab örgütü üstlendi.

Reuters'a konuşan bir polis memuru, "Dayah oteline yapılan operasyon bitti ve insanlar kurtarıldı" dedi.

Güvenlik güçlerinin halen otelde olduğu, ölü ve yaralı sayısına ilişkin resmi açıklamanın daha sonra yapılacağı aktarıldı.

Somali'de bu yıl genel seçim yapılacak ancak ülkedeki yabancı diplomatlar mevcut koşullarda, güvenlik sorunu nedeniyle, ülke vatandaşlarının çoğunun seçimlerde oy kullanamayacağını belirtiyor.

BM ise ülkede 2020 yılında normal bir seçim yapılabilmesini umuyor.

Eş Şebab, geçen yıl Şubat ayında da Mogadişu'da kent merkezindeki bir otele baskın düzenlemiş, 12 kişinin öldürüldüğü ifade edilmişti.

Örgüt, Ekim ayında da, Kenya'nın Mandera kentinde bir sokağa insanlar uykudayken el bombası ve silahlarla saldırmış ve 6 Hristiyanı öldürdüğünü açıklamıştı.