-Somali'de Kurban Bayramı MOGADİŞU (A.A) - 07.11.2011 - Sağlık Bakanlığının Somali'nin başkenti Mogadişu'daki Çadır Hastanesi'nde görevli sağlık çalışanları, Kurban Bayramı'nı sevdiklerinden uzakta geçiriyor. Bayram olmasına rağmen tatil yapmayan sağlık çalışanları, Somali halkına şifa dağıtmaya devam ediyor. Dahiliye uzmanı Dr. İdris Etkar, Sağlık Bakanlığının Somali'deki üçüncü ekibi olduklarını ve Mogadişu'da yaklaşık 10 gündür bulunduklarını ifade ederek, bayram olmasına rağmen kendilerini çalışmak zorunda hissettiklerini anlattı. Çok ciddi ishal ve su kaybı bulunan hastalar olduğuna dikkati çeken Etkar, şöyle devam etti: ''Önceki gün aşırı ishal ve su kaybı nedeniyle gelen bir hastamız vardı ve ölebilirdi. Tedavisine başladık ve bugün hastamızı yeniden çağırdık. Tedavisinin üçüncü gününde genel durumu iyiye gidiyor. Gece-gündüz, bayram demeden çalışıyoruz. Bunu da zevkle yapıyoruz. Yakınlarımızdan ayrı olsak da gönlümüz hoş. Somali halkına yardım etmekten ekip olarak son derece memnunuz. Sağlık Bakanlığımız da burada kaliteli hizmet sunabilmemiz için bize her türlü imkanı sağlıyor. Bu sayede halka şifa dağıtmaya devam ediyoruz. Bu tempoda da çalışmalarımızı sürdüreceğiz.'' Etkar, Türkiye'nin kış mevsimine girmesine rağmen kendilerinin Mogadişu'da aşırı sıcak altında çalıştıklarına dikkati çekerek, hava sıcaklığının ishal vakalarını artırabileceğini, bunun için de tedbirlerini aldıklarını sözlerine ekledi. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Osman Konur da Somalili hastalara hizmet vermekten memnun olduklarını söyledi.