-Somali'de Kurban Bayramı bereketi MOGADİŞU (A.A) - 10.11.2011 - Açlıkla mücadele eden Somali halkına Kurban Bayramında bin tona yakın et ulaştıran Türkiye, ülke ekonomisine de yaklaşık 7 milyon dolar katkı sağladı. AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Türkiye ve Azerbaycan'ın yanı sıra Belçika, Almanya ve Hollanda gibi Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde faaliyet gösteren onlarca Türk sivil toplum kuruluşu, başkent Mogadişu'da yaklaşık 100 bin hisse kurban kesti. Kesilen kurbanların tamamını Somali'den temin eden Türk sivil toplum kuruluşları, hisse başına da ortalama 50-60 dolar ücret ödedi. Bu sayede Somali ekonomisine yaklaşık 5 milyon dolar katkı sağlayan Türk sivil toplum kuruluşları, kurbanların kesimi ve dağıtımı için de binlerce Somaliliyi geçici olarak istihdam ederek ve kesilen kurbanların derilerini bağışlayarak bu katkıyı artırdı. Sağlanan istihdam ve kesilen kurbanların derileri ile bayramda Mogadişu'da konaklayan binin üzerindeki Türk vatandaşının, otel, ulaşım, yiyecek, güvenlik gibi giderleriyle birlikte bu katkı 7 milyon dolara yaklaştı.