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Yaşam

Somali'de kuraklık ve açlık hayvanları da olumsuz etkiliyor  MOGADİŞU (A.A)

28 Ekim 2011 14:10

-Somali'de kuraklık ve açlık hayvanları da olumsuz etkiliyor  MOGADİŞU (A.A) - 28.10.2011 - Somali'deki kuraklık ve açlık insanları olduğu kadar hayvanları da olumsuz etkiliyor. Kedi köpek gibi sokak hayvanlarının yanı sıra besin zincirinde önemli bir yer tutan hayvansal protein kaynağı koyun, keçi ve sığırlar da yiyecek bulmakta zorluk çekiyor. Başkent Mogadişu sokaklarında açlıkla mücadele eden insanlardan kalan bir parça artık yiyeceği bulabilmek için gün boyu başı boş dolaşan büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar açlıklarını bastırabilmek için naylon, kağıt ve kumaş parçaları yiyor. Sokaklara dökülen çöp yığınları arasında yiyecek arayan hayvanlar, sadece midelerini doldurabilmek için atık maddeleri tüketiyor.  Türkiye'den Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdullah İnci, insanların hayvansal protein ihtiyaçlarını sadece çiftlik hayvanlarından karşılayabileceklerini söyledi. Çiftlik hayvanları aç olan bir ülkenin insanlarının da hayvansal protein açısından aç olacağını ifade eden İnci, şunları anlattı: ''Bazı ülkelerdeki çöplüklerde şayet gıda artığı varsa ve bunu da hayvanlar yiyebiliyorsa verim kabiliyetini karşılamasa da yaşam payına katkısı olur. Ancak, Somali'de durum o kadar vahim ki insanlar hiç yemek artığı bırakmıyor. Bu durumda çöplerde sadece kağıt, kumaş veya naylon parçası bulabilen hayvanlar da açlıklarını bastırmak için bunları yiyor. Aslında bu maddelere hayvanların ilgisi, zayıf ve sefaletin en uç noktasında olduklarının göstergesi. Bu durumdaki hayvanların her türlü verim kabiliyeti sona erer. Protein kaynağı olarak kaslarını tükettiği yani kendi kendilerini yedikleri için de başta karın bölgesi olmak üzere su toplar ve sanki hayvan kiloluymuş veya gebeymiş gibi görünür. Aslında hayvan sefaletin son noktasındadır ve besin değeri yoktur. Bu hayvanların insan gıdası olarak tüketilmeleri de doğru değildir.''

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