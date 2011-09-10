-Somali'de hayat normale dönüyor MOGADİŞU (A.A) - 10.09.2011 - Açlık ve kıtlığın yaşandığı Somali'de hayat, yapılan yardımlarla birlikte kısmen de olsa normale dönüyor. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın 19 Ağustos'ta bölgeye yaptığı ziyaretin ardından Başkent Mogadişu'da başlayan hareketlilik devam ediyor. Eskiden halkın dışarı çıkmaktan korktuğu şehirde birçok insan çarşıda geziyor. Şehir merkezinde yer alan derme çatma pazarın tezgahlarında et, muz, kabak, ekmek, su ve yemeklik malzemelerin yanı sıra çeşitli giyim eşyaları satılıyor. İç savaş döneminde kapalı olan dükkanların pek çoğu kepenklerini açarken, dükkanların yıkık kısımlarının onarılması için çalışmalar yapılıyor. Şehir merkezinde bulunan ''4. Kilometre'' olarak adlandırılan meydanının onarımı için de çalışmalar başlatıldı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile Somali Devlet Başkanı Şeyh Şerif Ahmed'in fotoğraflarının asılı olduğu meydanda, yol ve kavşak düzenlemesi yapılıyor. Mogadişu'da iç savaş sırasında harabeye dönen yollarda da yama çalışmaları sürdürülüyor. Sivil araçların trafiğe çıkmaya başladığı şehirde, trafik lambaları ve uyarı levhaları bulunmuyor. Okulların açık olduğu Mogadişu'da binlerce öğrenci eğitim görüyor. Bir yandan iç savaşın izlerini taşıyan okullarda eğitim sürerken, diğer yandan okullar onarılıp, temizlenmeye çalışılıyor. Kentin en büyük hastaneleri Medine ve Banadir olmak üzere hastanelerde de yenileme çalışmaları dikkat çekiyor. Banadir Hastanesinin içi boyanırken, hastanenin bahçesine ek binalar inşa ediliyor. Yardım kuruluşlarınca bölgeye gönderilen yeni sedye ve cihazlar da hastanelere yerleştiriliyor. Hastalarına yemek çıkaramayan Medine ve Banadir hastaneleri, Türkiye Diyanet Vakfının gıda yardımında bulunmasıyla yemek çıkarmaya başladı. İç savaşın harabeye çevirdiği Mogadişu'da insanların birçoğu kısmen yıkılmış evlerini onarıyor. Zaman zaman kesilmeler olsa da şehre elektrik ve su verilebiliyor. Bu arada, Mogadişu'ya düzenlenen uçak seferlerinde de artış yaşanıyor. Kenya'nın Başkenti Nairobi'den Mogadişu'ya yapılan uçak seferleri artırıldı. Haftada 4 gün seferin olduğu Mogadişu'ya 3 havayolu şirketi çalışıyor. Gün boyu çok sayıda kargo uçağının iniş yaptığı Mogadişu Havalimanı'nda, akşam 18.00'den sonra uçak iniş ve kalkışlarına güvenlik nedeniyle izin verilmiyor. -Gece olunca silahlar konuşuyor- Mogadişu'da hava karardığında ''güvenlik nedeniyle'' dışarı çıkmaya çekinen halk, zamanını evlerinde geçiriyor. Akşamları sadece güvenlik güçlerinin gezebildiği şehirde, zaman zaman olaylar da oluyor. Yaklaşık 1,5 ay önce Mogadişu'dan çekildiğini açıklayan Eş Şebab örgütü üyeleri ile Afrika Birliği Barış Gücü askerleri arasında çatışmalar çıkıyor. Sabaha kadar süren çatışmalarda, şehirden duyulan top ve silah sesleri ülkeye gelen yabancıları tedirgin etse de Somalililer tarafından normal karşılıyor. Afrika Birliği Barış Gücü askerleri başta Mogadişu Havalimanı ve çevresi olmak üzere kentte güvenliği sağlamaya çalışıyor. -En büyük sorun yoksulluk- İç savaşın harabeye çevirdiği Mogadişu'da sağlam bir bina görebilmek neredeyse imkansız. İnsanların birçoğu kısmen yıkılmış evlerde yaşıyor. Yemeklerini odun ateşinde pişiren kadınlar, çamaşırları da ellerinde yıkıyor. İşsizliğin çok yüksek seviyelerde olduğu şehirde halk, ilkel yöntemlerle yaptıkları hayvancılık ve küçük tezgahlarda sattıkları çeşitli yöresel ürünlerle geçimini sağlamaya çalışıyor. Açlık ve kuraklığın getirdiği göçle birlikte şehrin nüfusunun artması, satılan malların fiyatlarını da artırmış durumda.