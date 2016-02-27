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Deutsche Welle

Somali'de Eş Şebab otele saldırdı

Somali’nin başkenti Mogadişu’da bir otele düzenlenen saldırıda en az 22 kişi hayatını kaybetti. Saldırıyı radikal Eş Şebab örgütü üstlendi.

27 Şubat 2016 15:25


Mogadişu'daki SYL Otel'e düzenlenen terör saldırısında en az 22 kişi hayatını kaybederken 30'dan fazla kişinin de yaralandığı bildirildi. Saldırıyı Eş Şebab üstlendi.

Görgü tanıkları ve yetkililer silahlı saldırganların otelin girişinde bomba yüklü bir aracı patlattıktan sonra içeri girdiklerini söyledi. Patlamalardan sonra otelden silah sesleri geldiği belirtildi. Saldırının düzenlendiği otel çoğunlukla hükümet yetkilileri, iş dünyasının tanınan isimleri ve yabancıların tercih ettiği bir yer olarak biliniyor. Otel, ayrıca güvenlik önlemlerinin fazla olduğu Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın da yakınlarında bulunuyor.

El Kaide bağlantılı Eş Şebab'ın hedefi Somali'de bir İslam devleti kurmak. Örgüt bu amaçla başkent Mogadişu'daki hükümet birimlerine sıkça saldırı düzenliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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SomaliMogadişuSYL OtelCumhurbaşkanlığı SarayıKaideDeutsche Welle TürkçeSÖ/HT

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