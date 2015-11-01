Somali'de bombalı saldırı; en az 11 kişi hayatını kaybetti

Somali'nin başkenti Mogadişu'da devlet ve hükümet yetkililerinin konakladığı es-Sahafi Oteli yakınlarında bombalı saldırılar düzenlendi. Güvenlik güçleriyle saldırganlar arasında yaklaşık üç saat çatışma yaşandı. Reuters'ın haberine göre; en az 11 kişi hayatını kaybetti.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre; saldırıda aralarında yerel bir radyo için çalışan gazeteci ile otel sahibinin de bulunduğu en az 11 kişi öldü, hükümet yetkilileri ve Reuters haber ajansı kameramanının da bulunduğu pek çok kişi de yaralandı.

Otelin kontrolünün hükümete bağlı özel kuvvetlerin elinde olduğu ifade edildi.

"Otelden silah sesleri geliyordu"

Associated Press'e konuşan Mogadişu Belediye Başkanı Mohamed Hussein, "ilk olayın sabahın erken saatlerinde, bir intihar bombacısının bomba yüklü aracı patlatmasıyla ve sonrasında silahlı kişilerin oteldekilere ateş açmasıyla yaşandığını" aktardı.

İkinci olayın ise yine otelin dışında park edilmiş bomba yüklü araçtan kaynaklandığı sanılan bir patlamayla meydana geldiği belirtildi.

AP'ye olay yerinden telefonla bilgi veren Hussein, "Saldırıda otelin sahibi, eski bir general ve başkaca yetkililerin öldürüldüğünü" söyledi.

Haberde, Hussein'in ajansa yaşananları anlattığı esnada otelden silah sesleirinin de geldiği aktarıldı.

Hussein, otelde rehin alınanlar olduğu bilgisini de verdi.