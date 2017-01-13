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BBC Türkçe

Somali'de bir düğünde en fazla üç keçi kesme kuralı

Somali'de bir kasaba gençlerin yüksek düğün masrafları nedeniyle kasabadan göç etmesini engellemek için, pahalı düğünler yasaklandı. Artık bir düğünde en fazla 3 keçi kesilebilecek.

13 Ocak 2017 20:20

Somali'de bir kasabada gençlerin evlenmelerini cesaretlendirebilmek için pahalı düğünler yasaklandı.

Artık otellerde düğün yapılamayacak . Bundan sonra düğünlerde en fazla 3 keçi kesilebilecek.

Beled Hawa kasabasından bir yetkili BBC'ye yaptığı açıklamada, bundan sonra gelinlere başlık parası olarak en fazla 150 ABD doları (yaklaşık 570 TL) ödenebileceğini söyledi.

Mohamud Hayd Osman, ev eşyaları içinse en fazla 600 ABD doları (yaklaşık 2 bin 300 TL) harcanabileceğini açıkladı.

Ülkede bir ailenin oğullarını evlendirirken 5 bin dolar (yaklaşık 19 bin TL) harcaması sık görülen bir durum.

BBC Somali Servisi'nden Bashir Mohamed, bu paraya başlık parasının, düğün masraflarının, takıların, gelinlik ve damatlık ile yeni ev için alınacak mobilyaların dahil olduğunu söylüyor.

Osman, "İslami öğretilere göre evlenmek ucuz olmalı" diyor.

Kararın, kasabada 150 çocuğun evlilik dışı doğmasının ardından alındığı belirtiliyor.

Osman "Genç kadınlar, düğünde takılan mücevherlere ve ev eşyalarına bir servet ödenmediği takdirde evlenmeyi reddediyorlardı" diyor.

Yetkili, Kenya sınırındaki kasabada işsizlik ve kuraklık yüzünden zorlu koşulların olduğunu ve evlenme masrafının yüksek olmasının insanları başka yerlere göçe zorlayan bir diğer etken olduğunu söylüyor.

Osman "Genç bir kadın seçtiği genç bir erkekle evlenmesi için desteklenmeli, böylece topluluk büyümeli" diyor.

Geleneksel olarak, Somali'de düğünler yedi gün boyunca devam ediyor.

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