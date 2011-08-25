-'Somali'de bayram yapsın' kampanyası ANKARA (A.A) - 25.08.2011 - Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, ''Somali'de bayram yapsın'' kampanyasını başlatıklarını belirterek, Kadir Gecesi ve bayram namazında camilerde yardım toplanacağını bildirdi. Görmez, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kemal Öztürk'e göreve başlaması dolayısıyla hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Öztürk, yaptığı konuşmada, Görmez'in ziyaretinin mutluluk verdiğini belirterek, bundan sonra da daha sık görüşme temennisinde bulundu. Öztürk'ü tebrik edip hayırlı olsun dileğinde bulunan Görmez ise Anadolu Ajansının ülke için çok önemli bir bilgi kaynağı olduğunu vurgulayarak, bundan sonra da güzel hizmetlere imza atacağına inandığını söyledi. Görmez, yarın akşamın Kadir Gecesi olduğunu da hatırlatarak, bu gecenin insanlığa hayırlar getirmesi temennisinde bulundu. Kadir Gecesi'nin insana bin aylık ve bir ömürlük sıçramayı yaşatabilen bir gece olduğuna işaret eden Görmez, bütün Müslümanlara bin aylık ve bir ömürlük manevi gelişmeler yaşatması için dua etti. Görmez, programının Şanlıurfa'da Halilurrahman Camisi'nde düzenlenecek mevlit programına katılacağını dile getirdi. Mevlit öncesi 50 bin kişilik bir iftar verileceğini belirten Görmez, ''Hz. İbrahim'in makamında sadece Şanlıurfalıları değil Güneydoğu Anadolu bölgesindeki bütün insanları birleştirmeyi düşünüyoruz. Halil İbrahim Sofrası döşenecek'' dedi. -Bağışların fitre ve zekat yerine geçmesi- Ramazanda düzenledikleri ''Her Evden Bir Fitre Bir İftar Afrika'ya'' kampanyasına, Türk insanının büyük bir destek verdiğini anlatan Görmez, bugünden itibaren ''Somali'de Bayram Yapsın'' kampanyasını başlatacaklarını duyurdu. Görmez, ''Sadece biz değil, Somali'deki bütün kardeşlerimiz de bayramlarını yapsınlar istiyoruz'' dedi. Kampanya kapsamında, Kadir Gecesi ve bayram namazında camilerde yardım toplanacağını anlatan Görmez, vatandaşların 5601'e kısa mesaj göndererek de kampanyaya katılabileceğini söyledi. Afrika'ya yardım kampanyasına gönderilen bağışların fitre ve zekat yerine geçeceğini vurgulayan Görmez, vatandaşların bu konuda hiçbir şüpheye ve tereddüte kapılmaması gerektiğini söyledi. Görmez, şunları kaydetti: ''Şu anda Somali'deki kardeşlerimiz, bizim kendilerine nakdi olarak vereceğimiz herhangi bir miktarı tasarruf etme imkanından mahrum olduğu için Türkiye'de onlar için oluşturulacak bütçeye yapılan yardımları zekat olarak vermekte hiçbir beis yoktur. Bunda dini hiçbir sakınca yoktur. Bize fitre olarak verilenleri çok hızlı bir şekilde mahaline ulaştırdık ve çadırlara dağıttık. Vatandaşların fitrelerini dağıtırken, kiraladığımız uçakları dahi asla verilen yardımdan ve fitreden değil, özel sponsorlar bularak yardımı yaptık.'' Fitrenin belli bir zaman aralığında verilmesi gerektiğini, bundan dolayı vatandaşların gönderdikleri bağışlar daha sonra kendilerinden tahsil edileceği için tereddüt yaşadıklarını ifade eden Görmez, ''Biz, Diyanet Vakfı olarak SMS marifetiyle bize gönderilen fitrelerin yerine, kendi öz kaynaklarımızdan, vatandaşlarımızdan daha sonra tahsil edeceklerimiz yerine, onların fitrelerini götürdük, ödedik'' dedi. SMS ücreti olarak kesilen 40 kuruşun, bütün operatörler tarafından yardıma dönüştürüldüğünü ve operatörlerin de kampanyaya dahil olduğunu bildiren Görmez, ''Herhangi bir vatandaşımız 5 liralık bir SMS için telefon ettiğinde, 5 lira 40 kuruş kesilecekti. O 5 lira 40 kuruş, olduğu gibi Somali'ye gitmiş olacak'' diye konuştu.