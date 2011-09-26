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Dünya

Somali'de ABD'nin insansız uçağı düştü

Somali'nin güneyinde ABD'ye ait insansız bir uçağın düştüğü bildirildi...

26 Eylül 2011 03:00

T24 - Somali'nin güneyinde ABD'ye ait insansız bir uçağın düştüğü bildirildi. 

Eşşebab yetkilisi Şeyh İbrahim Guled ve görgü tanıkları, ABD'ye ait insansız uçağın, hafta sonunda ülkenin güneyindeki liman kenti Kismayu'da havaalanı yakınında düştüğünü söylediler.   



Guled, uçağı hedef almadıklarını belirtirken, Eşşebab'ın radyosunda yayınlanan haberde, insansız uçağın, havaalanı üzerinde seyrederken militanlar tarafından vurulduğu belirtildi. 

Kismayu'nun, El Kaide ile bağlantılı Eşşebab örgütünün kalesi olduğu biliniyor.

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