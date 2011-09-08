-Somali'de AA ekibinin kiraladığı araca saldırı MOGADİŞU (A.A) - 08.09.2011 - Somali'nin Başkenti Mogadişu'da görev yapan Anadolu Ajansı (AA) ekibinin kiraladığı araç, bombalı saldırıya uğradı. AA ekibinin içinde bulunmadığı araçtaki iki koruma ağır yaralandı. Alınan bilgiye göre, Moğadişu'da görev yapan AA muhabiri Mehmet Tosun, Foto muhabiri Sami Tolga Adanalı ve Kameraman Kenan Yeşilyurt'un mihmandarlığını yapan Abdulmudalib Bashir, ekibi akşam saatlerinde kaldıkları yere bıraktı. Daha sonra kendi evine dönmek için yola çıkan Bashir ve iki koruma, yolda alışveriş için durdu. Bashir marketteyken, araca aniden yaklaşan kimliği belirsiz kişiler ''el yapımı'' olduğu belirtilen bir bomba atarak kaçtı. Saldırıda, Bashir'in yanında bulunan korumalar Abdurrahman Ali ve Abdifatah Ahmet ağır yaralandı. Medine Hastanesine kaldırılan yaralıların bacaklarını kaybedebilecekleri belirtildi. Olayı gerçekleştiren saldırganlar, karanlıkta izlerini kaybettirirken, otomobilde de hasar meydana geldi. Abdulmudalip Bashir, iki korumayla birlikte kendisinin de hedef alınmak istendiğini söyledi. Saldırının Eş Şebab örgütü tarafından yapıldığını ileri süren Bashir, ''Burada yabancılarla çalışılmasından rahatsızlar. Ben de Türklerle birlikte çalışıyorum. Zaman zaman yabancılarla çalışanlara bu tip saldırılar yapılıyor'' dedi. Bashir, gazetecilere yardımcı oldukları için araçlarının takibe alınıp, yabancılarla işbirliği yapanları yıldırmaya yönelik olarak saldırının organize bir şekilde yapılmış olabileceğini ifade etti. Öte yandan, gece boyunca Afrika Birliği Barış Gücü askerleri ile Eş Şebab örgütü arasında, Mogadişu'nun güneyinde şiddetli çatışmalar meydana geldi. Silah ve top atışların arka arkaya duyulduğu şehirde, çatışmalar sabah saatlerine kadar sürdü.