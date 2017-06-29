Somali'de 20 bin çocuk açlıktan ölme tehlikesiyle karşı karşıya

İngiltere merkezli uluslararası yardım kuruluşu Save the Children (Çocukları Koruyun), Somali'de terör örgütlerinin kontrol ettiği bölgelere erişim sağlanamadığı için 20 bin çocuğun açlıktan ölme tehlikesi ile karşı karşıya olduğunu açıkladı. Ülkede 2011'de de 260 bin kişi açlık yüzünden hayatını kaybetmişti.

Yardım kuruluşuna göre, Somali'nin Hiraan bölgesinde yer alan Mataban'da, çocuklarda görülen ciddi seviyede akut yetersiz beslenme, tehlike eşiği olan yüzde 2'nin üç katına çıktı.

Save the Children'dan Hassan Noor Saadi, Eş Şebab örgütünün kontrol ettiği alanlarda 2 milyon kişinin yaşadığını vurgulayarak herkese yardım yetiştirmenin mümkün olmadığını söylüyor. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) de Somali'de 275 binden fazla çocuğun ciddi seviyede akut yetersiz beslenmeden muzdarip olduğunu aktarıyor.

714 bin kişi evini terk etti

Somali'de bahar yağmurları bu yıl bitkilerin büyümesi için yeterli oranda yağmadığından kıtlık baş göstermeye başladı. Aileler bu yüzden çocuklarını yeterli oranda besleyemiyor. Eğer bu çocuklara gereken yardım ulaştırılmazsa bağışıklıklarının düşeceği, ya açlıktan ya da hastalıklardan hayatlarını kaybedebilecekleri ifade ediliyor.

Kıtlık yüzünden Kasım ayından beri 714 bin Somalilinin evini terk ettiği belirtiliyor. Etiyopya'nın Somali bölgesinde de göçmenlerin besin kaynakları kıtlık yüzünden tükenmiş vaziyette.

Sınır Tanımayan Doktorlar (Medecins Sans Frontieres) örgütü yetkilileri bu bölgede Ocak ayından beri ciddi seviyede akut yetersiz beslenmeden 6 bin çocuğu tedavi ettiklerini ve bu rakamın bir önceki yılın 10 katı olduğunu söylüyor.