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Dünya
Deutsche Welle

Somali yasta: Mogadişu'da ölenlerin sayısı 100'ü aştı

Somali'nin başkenti Mogadişu'da cumartesi günü bomba yüklü kamyon ile gerçekleşen saldırıda ölenlerin sayısı 100'ü geçti. 200'den fazla yaralı var.

15 Ekim 2017 19:20

Uluslararası haber ajansı AP'ye konuşan polis ve hastane yetkilileri, Mogadişu'da bakanlık binalarının da bulunduğu işlek bir caddede bomba yüklü kamyon ile gerçekleştirilen saldırıda 189 kişinin öldüğünü, 200'den fazla kişinin de yaralandığını söyledi.

Kaynaklar, ölü ve yaralıların sayısının artmasından endişe edildiğini de aktardı. Fransız haber ajansı AFP ise, polise dayandırdığı haberinde saldırıda 137 kişinin öldüğü bilgisini paylaştı. AFP yaralı sayısının 300'ü bulduğunu duyurdu.

Mogadişu'daki patlama, Somali'de son dönemde gerçekleşmiş can kaybının en yüksek olduğu saldırılardan biri olarak kayıtlara geçti.

Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Muhammed ülkede üç günlük yas ilan ederken, Somalililere kan vermeleri için çağrıda bulundu.

Somali hükümeti saldırıdan El Kaide ile bağlantılı İslamcı El Şebab örgütünü sorumlu tutuyor.

Yaralılar Türkiye'de tedavi edilecek

Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın, pazar günü Twitter'da yaptığı açıklamada saldırıyı kınadığını ve yaralılardan bazılarının Türkiye'ye getirilerek tedavi edileceğini söyledi.

Kalın, Twitter'daki paylaşımında, "Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla bir askeri ambulans uçağı tıbbi yardım götürmek ve yaralıları Türkiye'ye getirmek için bugün yola çıkıyor" diye yazdı.

Türkiye'nin haricinde saldırıyı Amerika Birleşik Devletleri de kınadı. Yayınlanan açıklamada, bu tarz korkakça saldırıların terör felaketiyle mücadele etmek için ABD'nin Somali ve Afrika Birliği'ne gösterdiği bağlılığını canlandırdığı ifade edildi.

© Deutsche Welle Türkçe

AP, DÇ/ÖA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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