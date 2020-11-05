T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Somali'nin IMF'ye borçları, Türkiye'nin ihtiyat hesaplarında biriken parayla ödenecek

05 Kasım 2020 12:34

Türkiye'nin IMF ihtiyat hesaplarında biriken paylarından 2.3 milyon Özel Çekme Hakkı (SDR) tutarında nakit Somali'nin kuruluşa birikmiş borcunun silinmesi için kullanılacak.

Somali'nin Uluslararası Para Fonu'na (IMF) olan vadesi geçmiş borçlarının silinebilmesi amacıyla Türkiye'nin IMF ihtiyat hesaplarında biriken paylarından 2.3 milyon Özel Çekme Hakkı (SDR) tutarında nakit hibe verilecek.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan milletlerarası anlaşmaya göre, 5 Ekim tarihli hibe anlaşmasının yürürlüğe girmesine 4749 sayılı kamu finansmanı ve borç yönetiminin düzenlenmesi hakkında kanun kapsamında karar verildi.

 

 

 

 

ETİKETLER

somaliimfihtiyat hesaplarıresmi gazeteuluslararası anlaşma
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24