Somali'nin başkentinde büyük patlama: En az 8 ölü

T24 Dış Haberler

Somali'nin başkenti Mogadişu'da bulunan bir stadyumun yakınlarında çok büyük bir patlama meydana geldi. Ordu yetkilileri, patlamanın kaynağının bir terör saldırısı olabileceğini ifade etti.

Reuters'ın aktardığına göre acil durum çalışanları, patlamada en az 8 kişinin hayatını kaybettiğini ve 14 kişinin yaralandığını belirtti.

Bir ordu yetkilisi, hayatını kaybedenleri patlama alanından taşıdıklarını belirterek, "Bu, bomba yüklü bir araçla yapılan intihar saldırısı olmalı" dedi.

Bir görgü tanığı, "Patlamayı duyunca panikle içeri koştuk. Kan içinde kalmış askerleri taşıyan pikaplar gördüm" dedi.

Henüz hiçbir grup saldırıyı üstlenmedi.